台南四百年度大戲「風調雨順」　黃偉哲感謝神明保庇台南平安

▲由台南市政府籌備自製的台南400年度大戲「風調雨順」，於5日晚間在新營區南瀛綠都心公園盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府籌備自製的台南400年度大戲「風調雨順」，於5日晚間在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，由於山陀兒颱風日前剛過卻未對台南造成較大災損，市長黃偉哲表示，戲名「風調雨順」正好應證大家的心境。

黃偉哲市長表示，也提及自己在災害應變中心，眼見颱風動向直撲而來時提心吊膽，感謝「王爺加持、佛祖保庇」，讓大家都平安。立法委員林俊憲、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰與王宣貿也到場共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，「風調雨順」籌備近一年，是一場幕前幕後逾400人的大型戶外演出，邀集眾多台南在地表演團隊及全國各地優秀團體，藉由融合表演、音樂、視覺、互動科技等多重創作元素，將科儀與藝陣、家將與街舞、5G科技與虛實共演等元素呈現，非常值得全國民眾一起共賞。

市長黃偉哲指出，「風調雨順」還獲得中央數位發展部數位產業署的支持協助，透過首度運用5G科技技術結合表演，讓代表台南的少女「阿蘭」身上，運用動作捕捉技術，將真人表演者的動作精準地同步到3D虛擬人物上，從而打造出栩栩如生的虛擬角色，這虛實共演的完美融合，創造出富有沉浸式且具互動性的觀演體驗。



文化局表示，「風調雨順」透過以祈福建醮法會的敘事線貫穿整個故事，將傳統的科儀與藝陣搬上舞台，包含豎燈篙、獻供、灑淨、斬命魔等等，透過「豎燈篙」儀式，恭迎三界神祇前來賜福信眾，並由主演蘇大俠與少女阿蘭引領觀眾穿越古今，從精彩絕倫的演出中，讓觀眾體驗傳統做醮的精華片段，從而欣賞科儀身段優雅腳步，藉由宗教層面轉化到表演藝術層次，相當歡迎民眾一起來觀賞精彩展演內容，感受台南400的風華璀璨。





台南400年度大戲「風調雨順」是由出身台南且在國內藝術領域的傑出創作者，不論是編創導演、音樂、視覺、編舞製作、民俗專家等，共同回鄉製作的精彩好戲，活動並邀請金曲歌后曹雅雯、阿雞、曾伯豪等台南出身的音樂人與在地表演團隊，包括參加文化奧運的風中燈牽亡歌團、蘇俊穎掌中木偶劇團、磐果舞蹈劇場、樂耘舞集等堅強製作陣容及表演團隊，一起將正統台南味展現於市民朋友。