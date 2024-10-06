轟賴清德「祖國論」嗆辣　凌濤揭3不足：國慶演說會不會擦槍走火？

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日晚間落幕，總統賴清德於唱國歌環節未露面，致詞時更提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，最後快閃離開，引起外界議論。對此，國民黨桃園市議員凌濤則分析，賴清德身為中華民國總統氣度格局有「三大不足」，第一「不唱國歌，到底是哪國元首」、第二「強調『祖國論』挑起政治對抗，絲毫不見總統格局」、第三「國慶晚會就這麼嗆辣，國慶當天演說會不會擦槍走火」。

回顧昨日國慶晚會，賴清德致詞時表示，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對」？

對此，凌濤於臉書表示，從國慶晚會，看賴清德身為中華民國總統氣度格局「三大不足」。

凌濤表示，第一，賴清德總統跳過唱國歌及國旗歌環節，看不到身為元首對於中華民國的尊敬與愛護，不禁想問，賴清德到底是哪國元首？才由總統府出面駁斥，綠營幹事長等立委回擊「不唱國歌」造謠，結果是完全自我打臉。

凌濤指出，第二，國民黨衷心歡迎賴總統拋棄過去台獨主張，一起認同中華民國，然而明明全民齊心歡祝中華民國113年生日快樂，賴總統卻在國慶致詞硬是要提「中華人民共和國」及「祖國論」挑起政治對抗、兩岸紛爭，簡直是來「生日會」引戰，絲毫不見賴清德身為中華民國總統的格局，只看到一個「鬥」字。

凌濤認為，第三，賴清德比起蔡英文總統出席前幾年的台南、桃園、新竹國慶會，待的時間與致詞，可能讓國人越來越擔心民進黨，一個尚且在國慶場盡量克制、一個卻形同剛愎的鬥雞，國慶晚會就這麼嗆辣，「國慶演說會不會擦槍走火」，恐怕國安團隊要嚴陣以待。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）