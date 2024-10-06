　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲賴清德別拿中華民國政治消費　民眾黨：不必爭論「誰是誰祖國」

記者袁茵／台北報導

總統賴清德5日於國慶晚會表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，以年紀來說，「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。民眾黨表示，中華民國與中華人民共和國是完全不同政治體系，不必要在「誰是誰的祖國」爭論，呼籲賴清德別把中華民國當政治工具消費。

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於賴清德於國慶晚會拋出「祖國論」，民眾黨發言人林子宇6日表示，1945年由中華民國政府代表同盟國接管台灣後，中華民國在台灣就已成為歷史事實，中華人民共和國當然不可能成為中華民國人民的祖國，而中華民國與中華人民共和國當然是兩種完全不同的政治體制，也不必要在「誰才是誰的祖國」這點爭論。

林子宇提及，民眾黨呼籲賴清德不要把「中華民國」當作政治工具來消費，在有需要的時候才願意提出來。

林子宇也說，另針對賴清德發表「祖國論」後，中共即派遣軍機出海甚至逾越中線的行為，民眾黨也嚴正關切，這種行為只會加劇兩岸的緊張局勢，對於區域的和平與穩定毫無益處，「我們期望兩岸能夠在互相尊重的基礎上，尋求和平解決爭端的方式，共同維護區域的穩定與發展」。

ET快訊
陪老婆回娘家「搭高鐵噴了30萬」　他住宿更崩潰：能減少次數嗎
快訊／大雷雨襲擊4縣市！
快訊／台中夫妻遭追撞！　老公掉落河床身亡
他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了
快訊／12縣市大雨特報！
逛夜市「髮絲突飛起來」　隔壁路人也是！網曝恐怖真相：快跑
快訊／國1汐五高架多車追撞！　母抱小孩站路邊
桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲：知道誰害的
快訊／大雷雨轟2縣市！　警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

國慶光雕展演8日登場　經典漫畫諸葛四郎、魔法阿嬤等43作品亮相

籲賴清德別拿中華民國政治消費　民眾黨：不必爭論「誰是誰祖國」

賴清德拋「祖國論」　許智傑：要給總統一個大大的讚

資策會董座黃仲銘打破慣例要薪水！　王鴻薇揭「賴友友」驚人背景

桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

山陀兒暴雨重創北海岸　新北淹水「未達50公分」加碼5千救濟金

賴清德對「祖國論」心虛　學者曝端倪：無法控制台獨本心現矛盾

轟賴清德「祖國論」嗆辣　凌濤揭3不足：國慶演說會不會擦槍走火？

用中國創造的話術來反問中國　林俊憲分析賴清德「祖國論」目的

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

國小弟颱風假揪家人打牌　嗨喊：不能讓老師知道XD

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

國慶光雕展演8日登場　經典漫畫諸葛四郎、魔法阿嬤等43作品亮相

籲賴清德別拿中華民國政治消費　民眾黨：不必爭論「誰是誰祖國」

賴清德拋「祖國論」　許智傑：要給總統一個大大的讚

資策會董座黃仲銘打破慣例要薪水！　王鴻薇揭「賴友友」驚人背景

桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

山陀兒暴雨重創北海岸　新北淹水「未達50公分」加碼5千救濟金

賴清德對「祖國論」心虛　學者曝端倪：無法控制台獨本心現矛盾

轟賴清德「祖國論」嗆辣　凌濤揭3不足：國慶演說會不會擦槍走火？

用中國創造的話術來反問中國　林俊憲分析賴清德「祖國論」目的

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」人設毀滅：下禮拜會出大事

共機頻越中線擾台！國軍驚傳「雷達兵違紀」　休假爛醉騎車遭逮

上屆金鐘視后蔡淑臻認了「不走紅毯」原因曝光　久違露面近況超狂

只用紙筆溝通！哈瑪斯領導人辛瓦神隱　傳和以國人質待在一起

基隆海中天社區邊坡土石滑落　卓榮泰：按時程搶通受阻道路

12強想遇到中華隊　富藍戈排好3洋投劇本

南港67年老透天「售價9288萬」他愣：不如去日本買房！內行秒懂

3盤逆轉闖上海大師賽16強　梅迪維夫：艱難又有趣

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

台灣世界盃體操挑戰賽傳捷報　林冠儀吊環奪銀、蕭佑然鞍馬摘銅

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

政治熱門新聞

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場狀況

國慶晚會落幕！韓國瑜深夜曝心聲　「這兩幕」讓他激動無法言語

新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

「80歲以上台人祖國是日本？」　李彥秀批賴清德失態

山陀兒重創　新北淹水未達50公分加碼5千救濟金

賴清德快閃國慶晚會　他提蔡英文冒雨觀禮對比：代表賴對韓國瑜感冒

即／柯文哲收押滿月！ 200小草北所外靜坐

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

談賴清德祖國論有「3不」　學者這樣說

更多熱門

相關新聞

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，這番「祖國論」引起外界熱議。對此，日本學者小笠原欣幸今（6日）分析，這種說法否定並超越老台獨派的建國論，同時，也有消除「意圖台獨」這種「疑賴論」的效果。他稱讚，賴清德運用「中華民國」邏輯，回應近期部分台灣藝人言論，做法巧妙，還能感受到些許幽默，展現了新意，更令人感受到是經過深思熟慮的發言。

天降磁磚雨畫面曝　男童路過北市松江路遭砸

天降磁磚雨畫面曝　男童路過北市松江路遭砸

資策會董座黃仲銘打破慣例要薪水！　王鴻薇揭「賴友友」驚人背景

資策會董座黃仲銘打破慣例要薪水！　王鴻薇揭「賴友友」驚人背景

即／高雄男登壽山失蹤1夜！今尋獲已身亡

即／高雄男登壽山失蹤1夜！今尋獲已身亡

賴清德「祖國論」登上衛報首頁

賴清德「祖國論」登上衛報首頁

關鍵字：

民眾黨賴清德祖國論中華民國中華人民共和國影音

讀者迴響

熱門新聞

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

可能還有颱風　最新預測曝

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角

「看過他們約會！」網目睹Dcard大書出軌

台南傳孤獨死！59歲女病逝床上3天

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面