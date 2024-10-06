籲賴清德別拿中華民國政治消費　民眾黨：不必爭論「誰是誰祖國」

記者袁茵／台北報導

總統賴清德5日於國慶晚會表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，以年紀來說，「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。民眾黨表示，中華民國與中華人民共和國是完全不同政治體系，不必要在「誰是誰的祖國」爭論，呼籲賴清德別把中華民國當政治工具消費。

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於賴清德於國慶晚會拋出「祖國論」，民眾黨發言人林子宇6日表示，1945年由中華民國政府代表同盟國接管台灣後，中華民國在台灣就已成為歷史事實，中華人民共和國當然不可能成為中華民國人民的祖國，而中華民國與中華人民共和國當然是兩種完全不同的政治體制，也不必要在「誰才是誰的祖國」這點爭論。

林子宇提及，民眾黨呼籲賴清德不要把「中華民國」當作政治工具來消費，在有需要的時候才願意提出來。

林子宇也說，另針對賴清德發表「祖國論」後，中共即派遣軍機出海甚至逾越中線的行為，民眾黨也嚴正關切，這種行為只會加劇兩岸的緊張局勢，對於區域的和平與穩定毫無益處，「我們期望兩岸能夠在互相尊重的基礎上，尋求和平解決爭端的方式，共同維護區域的穩定與發展」。