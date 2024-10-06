評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，這番「祖國論」引起外界熱議。對此，日本學者小笠原欣幸今（6日）分析，這種說法否定並超越老台獨派的建國論，同時，也有消除「意圖台獨」這種「疑賴論」的效果。他稱讚，賴清德運用「中華民國」邏輯，回應近期部分台灣藝人言論，做法巧妙，還能感受到些許幽默，展現了新意，更令人感受到是經過深思熟慮的發言。

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

小笠原欣幸表示，立法院長韓國瑜所安排的國慶相關活動中，賴總統發表了5分鐘的簡短致詞，傳達了一個相當耐人尋味的訊息。這番談話的背景，是最近在中國發展的台灣藝人，紛紛於中國國慶時發布祝賀「祖國」訊息，引發台灣社會討論。

小笠原欣幸表示，民進黨政治人物及支持者內心深處，對中華民國與台灣的定位存在矛盾，蔡英文前總統曾試圖以「中華民國台灣」整合這個概念，到了賴總統則延續了這個思路，但許多人原本以為會更偏向台灣的立場。

小笠原欣幸指出，如果賴清德要更貼近台灣立場，很自然會想說「中華人民共和國絕不可能成為台灣人的祖國」，然而，賴卻使用了「中華民國人民」這個詞，他還表示「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，雖然是在歷史脈絡下，但確實使用了「中華民國是祖國」這樣的說法。

小笠原欣幸認為，這是蔡英文前總統過去演說，從未出現過的表述，明顯偏向中華民國的立場。將中華人民共和國和中華民國並列，稱後者為祖國，在歷任總統的發言中都未曾出現，賴總統是首位這麼做的總統。

小笠原欣幸說，這是一個概念性的討論，而賴總統在繼承蔡前總統「中華民國台灣」理念的基礎上，加入了自己的詮釋，試圖化解中華民國與台灣之間的矛盾，這是非常有趣且新穎的觀點。這種說法否定並超越了老台獨派的建國論（主張解構中華民國，建立台灣共和國），同時，也有消除「賴清德意圖台獨」這種「疑賴論」的效果。

小笠原欣幸提到，中國一直將賴清德定位為獨派並加以批評，對於這次的發言他們將如何批評，令人十分好奇。理論上他們只能批評這是「兩國論、兩個中國論」，但是否會繼續批評「無論是何者都算獨派」呢？

小笠原欣幸稱讚，賴清德運用「中華民國」的邏輯，來回應近期部分台灣藝人「中國（中華人民共和國）等於祖國」的言論，這個做法相當巧妙，在談及「祖國」的部分，還能感受到些許幽默，賴更以「中華民國在台澎金馬落地生根已經75年」來為這個祖國議題做總結，這個安排也相當高明。

最後，小笠原欣幸強調，這次賴清德的發言仍在5月就職演說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的框架之內，但確實展現了新意。雖然是簡短的演說，但令人感受到是經過深思熟慮的發言。

▼日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）