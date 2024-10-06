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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資策會董座黃仲銘打破慣例要薪水！　王鴻薇揭「賴友友」驚人背景

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

日前傳出資策會預定七日討論董事長年終獎金發放與執行長異動案，因資策會董事長職務長年不支薪，但董事長黃仲銘今年上任後，要求支薪與年終獎金，因此交付董事會討論。對此，國民黨立委王鴻薇今（6日）表示，這位橫刀出世的黃仲銘就是「信賴之友會」台南分會會長，岳父更是國策顧問陳輝東，長期挺賴。她大酸，「賴友友」胃口不小，過去資策會多位部長級及重量學者擔任董事長，都沒有要求薪水年終，看來賴友友確實有高人一等待遇。

王鴻薇表示，資策會前董事長李世光去年7月通過續任，原定任期到2026年，卻在六月突然改由「信賴之友會」台南分會會長黃仲銘接下。沒想到「賴友友」胃口不小，奪了官位還要資策會給薪水和年終，打破長久以來，資策會董事長職位不支薪慣例，黃堅持要求薪水，目前董事會已同意，接下來還要討論年終獎金發放規則。

王鴻薇指出，國營事業及相關單位人士進入搬風期，「賴友友」也開始安插進入，橫刀出世的資策會新任董事長黃仲銘是「信賴之友會」台南分會會長，他的岳父就是國策顧問陳輝東，長期挺賴，是賴清德堅定的支持者。

王鴻薇再指，陳輝東從賴清德國大代表到立委一路相挺，也曾號召藝文界力挺，除了陳自己是國策顧問，他的兩個女婿，黃仲銘接資策會董事長，另個女婿陳昱凱也進貿協當副董，都屬新政府財經賴友友。

王鴻薇說，陳昱凱出任貿協副董事長，也是跌破一堆財經界的眼鏡，因為過去貿協副董事長都是在政府單位做到次長或者是民間企業知名人物，王美花過去也是以經濟部次長兼任。但陳昱凱人不見經傳，大家對他的背景不熟悉，最後知道是「賴友友」才恍然大悟。

最後，王鴻薇強調，賴清德「用人無道」本來就不是新聞，自己98歲的親舅舅都可以當資政，陳世凱這種毫無專業的發言人可以主掌交通部，而黃仲銘一入主竟然就打破資策會董座不支薪慣例，還要量身訂做發放年終獎金，當然引起高度的側目。過去資策會多有部長級及重量學者擔任董事長，都沒有要求薪水年終，看起來賴友友確實有高人一等的待遇。

▼資策會董事長黃仲銘(左一)。(圖／智崴提供)

▲智崴董事長黃仲銘在高雄市長陳菊及工業局長吳明機見證下，與「講談社」社長野間省伸完成簽約。(圖／智崴提供)

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