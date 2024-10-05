劉和然頒發十大傑出青年獎　肯定各領域青年傑出貢獻

▲新北市副市長劉和然（右3）出席青商會「第62屆十大傑出青年」頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，表揚其在各自領域的努力與成就。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（5日）出席青商會「第 62 屆十大傑出青年」頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，表揚其在各自領域的努力與成就。劉副市長於致詞中表示，很高興看見這麼多優秀年輕人在各自的領域創造卓越成就，展現關懷社會、精益求精的毅力，成為台灣年輕人學習的對象。新北市政府也積極為青年創業、就業投入各種資源，鼓勵更多年輕人實踐理念，為社會進步貢獻一己之力。

本屆十大傑出青年中，有兩位來自新北市，分別是「文化及藝術類」克服逆境、揚名國際的火舞藝術家蔡宏毅先生，以及「兒童、性別及人權關懷類」用愛陪伴迷途少年回歸正軌的社工天使陳彥君女士。

出身單親家庭的蔡宏毅先生，憑藉著對藝術的熱情和工科背景，從簡樸的鐵皮工廠出發，將火舞雜技與工業技術結合打造自創的藝術舞蹈，征戰世界舞台，讓源自新北的火舞在太陽馬戲團、美國與法國達人秀等國際舞台上綻放光芒！蔡宏毅不僅讓世界看見台灣的藝術實力，更運用「環境劇場」的概念，結合在地團隊，將台灣傳統文化與火舞藝術完美融合，為台灣藝術界開創全新路徑。

▲劉和然感謝「國際青年商會中華民國總會」，並表示青商會為新北市政府在推動青年政策、推動 SDGs 發展的重要合作夥伴。

已陪伴更生少年超過16年的陳彥君女士，則將陪伴迷途少年視為人生使命。她深信身處最低谷的少年，最需要愛與支持，因此成立了更生少年的中繼職場「未來咖啡」，為這些孩子提供溫暖的避風港和重返社會的機會。她更積極推動社會大眾對司法少年的理解與接納，希望每個孩子都能擁抱第二次機會，在人生舞台上找到屬於自己的光芒。

劉和然頒獎時，也感謝主辦單位「國際青年商會中華民國總會」，並表示青商會為新北市政府在推動青年政策、推動 SDGs 發展的重要合作夥伴。新北市青年局與青商會不但共同舉辦各種創業講座、辯論比賽、社區改造等多元活動，已進行超過 80 場活動，吸引逾 3,000 位青年參與。

今年新北市青年局更藉由舉辦「Venture Star 新北新創之星挑戰賽」表示支持青年創業的決心，挑戰賽主題設定為「AI 人工智慧」及「ESG 綠能永續」，與青商會培育創業者精神的宗旨不謀而合。未來新北市政府將持續與青商會合作，支持新創團隊進行市場驗證、商機合作，協助創業者拓展事業，讓新北市成為青年創業的最佳舞台。