十大傑出青年頒獎　林佳龍邀當選者參與外交：成為台灣最佳代言人

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者杜冠霖／台北報導

第62屆「十大傑出青年」頒獎典禮今（5日）在新北市三重綜合體育館舉行，外交部長林佳龍擔任今年評審委員會主任委員，林佳龍強調，62年來這項活動為國舉才無數，本次也隨時代演變、反映國際潮流，選拔出 AI、資安、農村再生等領域的眾多傑出青年，除了向所有當選者表達祝賀與鼓勵，也盼「十傑」的生命故事能為社會帶來更多啟發與正向力量，林佳龍也邀請十大傑出青年們共同參與國家外交的工作，「一起成為寶島台灣的最佳代言人」。

2024年十大傑出青年當選人包含，科學及技術研究發展類：臺大資工系副教授陳縕儂，基層勞教類：草屯商工機械科教師陳世斌，企業、創業及經濟發展類：春池玻璃研發長吳庭安，醫學研究類：中國醫大生物醫學工程碩士學位學程助理教授劉彥良，社會服務類：新活力自立生活協會自立生活主任尤奇．普佩依。

體育技藝類：一氣運動整合行銷公司共同創辦人孫家閎，文化及藝術類：即將成真火舞團團長兼導演蔡宏毅，公共行政類：新竹地方檢察署檢察官葉子誠，農漁環保類：打寶蛤水產公司創辦人楊宜樺，兒童、性別及人權關懷類：更生少年關懷協會主任陳彥君，華裔青年特別獎：美商酷澎臺灣資安長陳浩維。

對該份名單，林佳龍說，透過評審過程彷彿閱讀每位參選者的自傳、參與奮鬥的歷程，盼推廣十大傑出青年的活動，也鼓勵當選者，讓他們的生命故事能帶給社會更多啟發。

「青年雙手，人類希望！」林佳龍在致詞時表示，很榮幸可以擔任評審主任委員，這次的評選橫跨 AI 人工智慧、產業創新、循環經濟、藝術文教及弱勢關懷等多元領域，每位報名者都非常優秀，令人難以抉擇。林佳龍全程出席每次評選會議，與評審委員們回顧選拔十傑的初衷，以「成就自己，也成就他人」的角度思考，期許當選者能成為青年的表率，並發揮大我精神讓社會與十傑一起進步。

林佳龍指出，「從今天起，十傑們將成為鎂光燈的焦點」，不希望社會只將十傑們視為「台灣之光」，而應關注他們生命故事與奮鬥歷程所散發的耀眼光芒。期待十傑們「讓自己成為別人的光」，一方面照亮自己，另一方面也溫暖他人，在順境的時候可以照耀世界、滋養萬物；遭遇挫折時也能光芒內斂、以自己的微光照進社會黑暗處，引領眾人前進的方向。林佳龍也邀請十大傑出青年們共同參與國家外交的工作，「一起成為寶島台灣的最佳代言人」。