新北市要更好！無障礙設施更普及　身心障礙成果展

▲中華關愛身障者協會透過相約到餐廳用餐的誇張話劇，呼籲社會尊重差異、機會均等、全面參與。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一群身障朋友聽聞有家五星級的餐廳料理非常的棒，相約想去品嘗，結果到了餐廳，發現門檻有如「天梯」，根本進不去，只好敗興而歸。這是新北市政府為響應一年一度的國際身心障礙者日活動主題「環境無礙共經營、資訊可及齊參與」所演出的話劇，劇情雖然誇張，但卻真實反映出身障朋友的心聲。

中華關愛身障者協會理事長陳青琪扮演話劇中的主角，她表示，社會對於身障朋友雖然越來越友善，但仍有許多不足之處，像一般餐廳雖注重菜單的研發和服務人員的精進，但是對於「門檻」的限制，卻有很大改善空間，徒令輪椅族望「門」興嘆。其實只要加裝個斜坡板，身障朋友便能入內消費。

▲新北市副秘書長張其強（右3）等人以手語比出「新北市要更好」。

新北市社會局運用公益彩券盈餘分配基金，結合勞工局、文化局、經發局、工務局、警察局等10個局處，以及身心障礙團體代表，5日下午於市民廣場共同舉辦第七屆身心障礙成果展。

新北市副秘書長張其強表示，他剛從北海岸和市長勘災、救災趕回來，人生就像天氣一樣，都會面臨許多變數和考驗，重要的是在天助之餘也要自助，他看到在場的每位身心障礙朋友，都面露笑容，展現對生命無比的韌性，非常的敬佩。新北市政府也一定會響應國際身心障礙者權利公約CRPD的精神，尊重差異、機會均等、全面參與，做好各項無障礙環境的公共設施，以方便服務身障朋友。

張其強並在勞工局長陳瑞嘉、社會局副局長許秀能等人的陪同下，一起逛攤位，體驗輔具的操作；同時以手語比出「新北市要更好」。活動中還有街頭藝人、各種樂器、歌仔戲及非洲鼓等一連串精彩表演。另展示身心障礙朋友的學習成果，如手創、文創品、人體彩繪、染巾、永生花盅等，另安排多元體驗活動，如VR職業探索等。

▲身障朋友體驗地板滾球。

▲新北市副秘書長張其強（右2）了解並關切輔具的操作。