新北市推動「新五老運動」　佛光山重陽敬老彰顯家庭價值

▲佛光山三重禪淨中心於5日上午舉辦「重陽九九、幸福久久」活動 有200多位長輩參加。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

重陽節前，佛光山三重禪淨中心特別於今（5日）上午舉辦「重陽九九、幸福久久」活動，有200多位長者在家人的陪同下歡喜參加，除觀賞音樂、舞蹈表演，並為長者中西醫義診、整復保健、義剪頭髮、修剪指甲。佛光幼童軍和青年團為長者們跪膝奉茶，中午並享用吉祥麵，讓三重、蘆洲的長輩度過愉快的一天。

新北市社會局專門委員徐綺櫻代表市府參加，她表示，由於山陀兒颱風重創北海岸，首長都在現場勘災、救災，由她代表感謝佛光山長期運用宗教的力量，淨化社會人心，並且時常舉辦慈善活動。她也提到，明年台灣就邁入超高齡社會，新北市一向重視長輩的權益，也鼓勵長輩多走出家門，多社會參與，新北市正推動「新五老運動」，使老有所為、學、用、樂、望，心若不老，人就不會老。

▲三重、蘆洲長輩開心地參加重陽敬老活動。

三重禪淨中心監寺如宗法師領眾祈願祝禱，並播放星雲大師為老人祈願文。大師說老人最重視家庭的團聚，期望含飴弄孫，因此鼓勵大家多經營家庭。親友可以相互關懷，如果沒有家人，也可以依靠佛陀，多來佛光會走走，希望有善緣的幫助，每位老人都可以獲得「心開意解的人生」。

活動有吉祥鼓表演「甘露歌、甜蜜蜜」，林淳甄老師並以手語、排舞帶動長輩一起舞動健康操、活絡筋骨；還有佛光童軍團帶動唱，也邀請長輩們上台歡唱老歌，長輩都相當開心。

新北市聯合醫院醫護人員到場為長輩義診，安親慈善基金會並有多位傳統整復老師為長輩服務。市議員王威元、黃桂蘭、區公所主秘陳坤宏及秀江里長陳貴美、萬壽里長袁翠蘭等亦到場共襄盛舉。

▲活動現場幫長輩修剪腳趾。

▲敬老活動現場幫長輩推拿、按摩。