金山老街迅速恢復市容　侯友宜：新北總動員加速災後復原

▲新北市金山老街市容目前已大致復原。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風外圍環流造成北海岸超大豪雨，侯友宜今（5日）前往金山、萬里、石門、三芝、淡水各區視察災後復原情形，傾聽受災居民需求，責成市府團隊加速災後復原工作。侯友宜下午也第三度至金山老街督導，他表示，暴雨衝擊下的老街泥濘不堪，經過各單位總動員，老街及第一公有市場淤泥已初步清理完畢，市府持續協助各區災後重建，儘速讓市民回歸正常生活。

北海岸地區4日遭受數10年來最嚴重暴雨侵襲，新北市災害應變中心即刻一級開設，侯友宜市長全程進駐指揮，昨晚也趕赴萬里、金山了解災情。侯友宜今表示，經過一夜搶進救災，積淹水陸續消退，市府一早全力投入各地復原工作，目前金山老街市容已大致復原，盼老街儘速恢復商圈經濟。

▲三芝區八連溪遭土石流侵襲，侯友宜會同里長勘災。

此外，侯友宜也至金山區三界壇路及水尾漁港視察，他提到，清泉里因清水溪溢堤且地勢低漥，本次淹水情況相對嚴重，市府緊急調度機具及清洗車協助受災戶清理；另4日金包里溪有7艘舢舨漁船翻覆，農業局立即會同漁民及里長吊起所有船隻，目前暫時停放於水尾漁港進行修復。

侯友宜今天也先後至石門區尖鹿里中山路、三芝區八連溪、淡水區中和里、萬里區加投路、萬里區員潭路及萬里區大鵬國小關心災情，並指示相關局處迅速調度水車、小山貓等機具支援清理作業，同時感謝所有第一線同仁積極救災，全力協助民眾恢復家園。

侯友宜強調，新北市針對受到山陀兒颱風影響的商圈、市場、企業、住家與漁船，提供減免與救助等措施，將於10月7日起受理申請，詳細支援措施請洽「新北市政府」官網。

▲侯友宜至淡水區中和里了解受災情況。

▲侯友宜至石門區尖鹿里中山路視察災後復原工作。

▲侯友宜關心萬里受災戶，感謝清潔隊積極投入復原工作。