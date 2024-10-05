　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化台南市山域救援能量　義消玉井山搜分隊新基地啟用

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用，邀集台南市議員周奕齊、玉井區長顏振羽、消友會處長胡正德、義消大隊長郭達陽及地方人士等到場見證消防訓練場地，同時展示救災裝備器材與新基地介紹訓練，更開箱創新特色消防彩繪讓場面更加吸睛生動！

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前義消玉井山難搜救分隊成員編制18人，皆由玉井、南化及楠西區熱心民眾組成，每月得接受1次月訓及每季1次季訓，原山搜訓練基地較偏遠且空間狹小，有感義消同仁長期訓練辛勞不易，山搜分隊長廖家名與玉井警消分隊長蘇哲緯，在玉井顏區長引薦及玉井國小校長李信達大力支持，才能借用國小欲活化空間進駐新基地，期望結合防災校園教育，達成多方受惠成效；而山搜顧問團團長王銘烱及顧問偕同地方人士，主動合籌經費約近50萬元遷建，警義消成員也自發從整地開始到挖土機開理，完成此新訓練基地，使山搜分隊未來的訓練更加便利省時，大大提升山區防救災能量。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練新基地搬建5大部分，室外包含：高低訓練塔、山水域救援場地、繩索操作集合場，室內含括：車輛裝備器材倉庫、室內專業訓練教室。值得一提，新基地內結合創意消防彩繪為啟用亮點，消防彩繪為山搜顧問林建良，特地費時1個月以油畫方式製作山域救援形象大幅畫作，不但有宣導消防救援知識效果，更具寓教於樂達到防災向下扎根成效。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廖分隊長說，畫旁之一名全裝消防員象徵災時警、義消不分你我同舟共濟投入搶救守護山區。市長黃偉哲呼籲民眾，應注意中央氣象局強降雨訊息，切勿進入山區危險溪流戲水、溯溪、烤肉，避免急降雨溪水暴漲受困衍生生命危害，政府力量有限，民力無窮，消防局也要持續秉持維護本市公共安全之決心，不斷強化消防民力資源，使市民獲得更安心之居住環境。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，玉井山搜分隊設立及訓練新基地的啟用，就是市政府重視山域搜救的具體表現；希望藉此使第一線警、義消團體的救災人員，更加熟悉山域搜救的技能，齊心齊力為登山的安全把關，更鼓勵或歡迎有志青年報名參加義消或山搜義消，貢獻己力回饋社會。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅提到，由衷感謝校方和公所幫助消防工作，也感激山搜義消及顧問團隊用心付出，一同提升山區防救災能量，期許山搜未來持續協助警消同仁，進行山域救助及人員救援等各項任務，確保轄區民眾生命安全。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
全家店員醉倒「請到7-11」！顧客自行結帳影片曝　總公司氣炸
廉價航空驚爆將破產！　Spirit Airlines股價大跌
國慶晚會　賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖
中職史上第一次　兄弟年度主場人數突破60萬
小S錄影遇男星遲到「怒轟大頭症」！　他下跪道歉求原諒：我是垃
快訊／江蕙登場！場外民眾擠爆　粉絲大喊「我愛你」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市要更好！無障礙設施更普及　身心障礙成果展

助企業接軌國際　中市企業先進智造學院「雙軸轉型產業論壇」登場

印度企業團參訪　智慧能源產業受矚目

大學校內ATM突故障！行員到場維修　一拆才知「遭1元硬幣塞爆」

強化台南市山域救援能量　義消玉井山搜分隊新基地啟用

古寧頭戰役75周年！金門500人「行軍體驗」　走訪戰場緬懷歷史

強化交通安全意識　布袋分局義警民防舉辦常訓

受傷事故減少「人數6都最多」　桃警防制行人事故見成效

提升職場安全意識　台南勞局攜手長大辦庇護工場職安研討與觀摩

「與鷹同行 漫步森林」　墾森觀海賞鷹趣活動開跑

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

白種元《黑白大廚》撿廚餘吃　曝經營之道「分析客人為什麼剩菜」

戚薇被說「瘦到胸沒了」　李承鉉幫澄清！被閃到惹

新北市要更好！無障礙設施更普及　身心障礙成果展

助企業接軌國際　中市企業先進智造學院「雙軸轉型產業論壇」登場

印度企業團參訪　智慧能源產業受矚目

大學校內ATM突故障！行員到場維修　一拆才知「遭1元硬幣塞爆」

強化台南市山域救援能量　義消玉井山搜分隊新基地啟用

古寧頭戰役75周年！金門500人「行軍體驗」　走訪戰場緬懷歷史

強化交通安全意識　布袋分局義警民防舉辦常訓

受傷事故減少「人數6都最多」　桃警防制行人事故見成效

提升職場安全意識　台南勞局攜手長大辦庇護工場職安研討與觀摩

「與鷹同行 漫步森林」　墾森觀海賞鷹趣活動開跑

新北市要更好！無障礙設施更普及　身心障礙成果展

男喝1飲品喝到換肝！　醫嘆「肝臟只剩1／3」：惡化速度比想像快

林佳緯關鍵安助統一獅贏球　兄弟全年勝率第一停在M1

全家店員醉倒「請到7-11」！顧客自行結帳影片曝　總公司氣炸出手

助企業接軌國際　中市企業先進智造學院「雙軸轉型產業論壇」登場

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑　

防登革熱疫情擴大！北市文山區今起立牌警告「菜園列高風險場域」

瑀熙突公開私密孕肚照「滿滿妊娠紋」！　吐真實心聲：看到就憂鬱

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

印度企業團參訪　智慧能源產業受矚目

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

新北6公車47人困　全至萬里前進指揮所

SRF電廠用國際垃圾　桃園民代曝：市府被施壓

新明市場大樓鑑定海砂屋　民代籲加快重建

虎頭山創新園區虧1.5億　民代要求營運轉型

南瀛國際民俗藝術節歡迎晚會邀來台南欣賞文化盛宴

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

新北4區10／5停收垃圾　清潔隊力拚災後環境復原

三芝淺水灣路面也淹水！　整條路變黃色

自小客違停擋王船　東港信眾合力搬開

37學童受困中角國小！消防隊送炒飯到校

基隆城市半馬10／6起跑　交通管制一次看

朱銘美術館遭水淹！緊急宣布休館

超大豪雨重創北海岸　侯友宜指示勘查水利建造物

更多熱門

相關新聞

台南勞局攜手長榮大學辦庇護工場職安研討與觀摩交流

台南勞局攜手長榮大學辦庇護工場職安研討與觀摩交流

台南市勞工局重視勞工職場工作安全，為提升轄內庇護員工職場安全衛生與健康認知，落實市長黃偉哲打造台南成為「希望家園」的理念，2024年再次攜手長榮大學安全衛生科學學院，辦理「庇護工場職業安全衛生危害預防研討會暨觀摩交流活動」。

2024台南醫法論壇登場檢醫衛上百人齊聚一堂

2024台南醫法論壇登場檢醫衛上百人齊聚一堂

日本秋田市長率團與黃偉哲簽署交流合作合意書

日本秋田市長率團與黃偉哲簽署交流合作合意書

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南集章換好禮

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南集章換好禮

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

關鍵字：

強化台南山域救援能量義消玉井山搜分隊基地啟用

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

她好奇眾人在家怎麼穿　網：內衣褲不能省

救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長怒辭職

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

全聯買東西「發票中1000萬」　獎落這縣市！

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！網曝原因

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

金山夫妻雙亡！遺體送抵殯儀館　女兒：我沒有爸媽了

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面