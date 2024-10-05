強化台南市山域救援能量　義消玉井山搜分隊新基地啟用

▲台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，5日在玉井國小，辦理義消玉井山難搜救分隊新基地啟用，邀集台南市議員周奕齊、玉井區長顏振羽、消友會處長胡正德、義消大隊長郭達陽及地方人士等到場見證消防訓練場地，同時展示救災裝備器材與新基地介紹訓練，更開箱創新特色消防彩繪讓場面更加吸睛生動！

目前義消玉井山難搜救分隊成員編制18人，皆由玉井、南化及楠西區熱心民眾組成，每月得接受1次月訓及每季1次季訓，原山搜訓練基地較偏遠且空間狹小，有感義消同仁長期訓練辛勞不易，山搜分隊長廖家名與玉井警消分隊長蘇哲緯，在玉井顏區長引薦及玉井國小校長李信達大力支持，才能借用國小欲活化空間進駐新基地，期望結合防災校園教育，達成多方受惠成效；而山搜顧問團團長王銘烱及顧問偕同地方人士，主動合籌經費約近50萬元遷建，警義消成員也自發從整地開始到挖土機開理，完成此新訓練基地，使山搜分隊未來的訓練更加便利省時，大大提升山區防救災能量。

此次訓練新基地搬建5大部分，室外包含：高低訓練塔、山水域救援場地、繩索操作集合場，室內含括：車輛裝備器材倉庫、室內專業訓練教室。值得一提，新基地內結合創意消防彩繪為啟用亮點，消防彩繪為山搜顧問林建良，特地費時1個月以油畫方式製作山域救援形象大幅畫作，不但有宣導消防救援知識效果，更具寓教於樂達到防災向下扎根成效。

廖分隊長說，畫旁之一名全裝消防員象徵災時警、義消不分你我同舟共濟投入搶救守護山區。市長黃偉哲呼籲民眾，應注意中央氣象局強降雨訊息，切勿進入山區危險溪流戲水、溯溪、烤肉，避免急降雨溪水暴漲受困衍生生命危害，政府力量有限，民力無窮，消防局也要持續秉持維護本市公共安全之決心，不斷強化消防民力資源，使市民獲得更安心之居住環境。

消防局局長李明峯表示，玉井山搜分隊設立及訓練新基地的啟用，就是市政府重視山域搜救的具體表現；希望藉此使第一線警、義消團體的救災人員，更加熟悉山域搜救的技能，齊心齊力為登山的安全把關，更鼓勵或歡迎有志青年報名參加義消或山搜義消，貢獻己力回饋社會。

第二大隊大隊長王騰毅提到，由衷感謝校方和公所幫助消防工作，也感激山搜義消及顧問團隊用心付出，一同提升山區防救災能量，期許山搜未來持續協助警消同仁，進行山域救助及人員救援等各項任務，確保轄區民眾生命安全。