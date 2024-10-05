台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連　讓信徒嘖嘖稱奇

▲「台南400甲辰年府城迎媽祖」一連三天圓滿落幕，3天颱風期間台南一切平安，信眾稱奇。（圖／蘇奕榮提供，下 同）

記者林東良／台南報導

「台南400甲辰年府城迎媽祖」圓滿落幕，從活動期間到結束後一連串的巧合，讓信徒大呼不可思議，彷彿冥冥中的安排。

首先此次遶境一連兩天9月28日、29日總計多達50頂神轎、100多個陣頭、動員數百名警義交，參與民眾近萬人，堪稱歷年來罕見規模，卻未衍生任何治安事件，讓參與民眾都能全程平安、盡興而歸，實屬難得。

而這次從台北市景美「景興太子宮」遠道而來參與接駕的「時尚媽祖」團，也是活動一大亮點。時尚媽祖團駐駕在「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰祖宅，其堂哥蘇奕榮特別於祖宅信和紙業，依古禮準備隆重香案，同時搭配藝術家吳純隆傳統釋道人物畫，布置成民間宗教藝術殿堂，繞境活動更以這裡做為當晚活動壓軸。蘇奕榮此次鼎力相助府城迎媽祖，邀請時尚媽祖團專程南下參與這場盛會，民眾也紛紛與被喻為最時尚、最美的媽祖代言人劉珈妤以及優雅的駕前宮女們合影留念，也讓人看到台南宗教慶典的盛況。尤其當昆沙宮、興濟宮、永華宮、廣安宮四廟大轎同時入場時，現場掀起一波高潮，場面震撼。

而在府城迎媽祖順利圓滿落幕後的隔一天，南台灣開始籠罩在颱風山陀兒威脅下，預料從南台灣登陸，恐將造成巨大傷害，但是颱風路線卻變化莫測、遲未抵台，台南更從10月1日起一連三天颱風假，市府雖嚴陣以待。最後未對台南造成嚴重災損，令在地信徒直呼宛若神蹟，嘖嘖稱奇。

今年台南四百，各項宗教活動莫不以高規格舉辦，呼應這歷史時刻。信眾們也祈求透過信仰來凝聚在地的力量，為台南的未來祈福，天助自助，共同推動城市的發展。