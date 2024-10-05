提升職場安全意識　台南勞局攜手長大辦庇護工場職安研討與觀摩

▲台南市勞工局2024年再次攜手長榮大學安全衛生科學學院，辦理「庇護工場職業安全衛生危害預防研討會暨觀摩交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局重視勞工職場工作安全，為提升轄內庇護員工職場安全衛生與健康認知，落實市長黃偉哲打造台南成為「希望家園」的理念，2024年再次攜手長榮大學安全衛生科學學院，辦理「庇護工場職業安全衛生危害預防研討會暨觀摩交流活動」。

勞工局指出，透過課程研討及互動交流，除增進庇護員工職場安全衛生及健康知能，亦促進人際關係溝通技巧，培養更多自信心。

勞工局長王鑫基表示，非常感謝長榮大學大力相挺，這場職安研討與觀摩交流活動，去年首次辦理即獲得庇護員工的熱烈回響，紛紛表示希望今年可以續辦，故今年再次與長榮大學合作，希望藉由安全衛生科學學院陳秋蓉院長的分享，讓庇護員工可以開心學習，並將職業災害的預防觀念帶回職場靈活運用。

長榮大學安全衛生科學學院陳秋蓉院長表示，台南目前有7家涵蓋烘焙、印務設計、農藝、餐飲和鮮凍食品等領域的庇護工場，本次觀摩交流會議很榮幸和台南市勞工局共同合作，辦理這一場＂職場守護你和我＂的活動，對庇護工場學員們，陳院長特別以加強視覺化的方式，搭配圖式介紹職場最基礎的安全與衛生，及如何做好職業災害的預防，並鼓勵庇護工場員工學習辨識和避免工作中的不安全行為。

在互動環節中，藉由庇護員工彼此間的積極交流，透過有趣的遊戲與團體活動，提升了員工之間的合作與問題解決能力，這種寓教於樂的方式，不僅可以增進員工的安全衛生意識，也能促進同儕間的互動與學習。

就業促進科沈淑敏科長表示，為提升庇護員工的人際溝通技巧，特別邀請台灣職涯發展協會黃婉雯老師，分享人際關係的意涵、溝通互動的重要性、性別互動的模式，以及性別互動時的身體界線，更將趣味闖關的遊戲融入課程，透過遊戲過程的合作交流，彼此發揮所長並相互扶持鼓勵，提升庇護員工的社交互動技巧能力及相處情誼。

台南的庇護工場每一家的產品各具特色，營業種類多元，包含：烘焙手工餅乾、包子饅頭、蔬食簡餐、無毒蔬菜及日曬米、鮮凍食品，還有影印、印刷、客製化商品等項目，歡迎各界踴躍選購，支持庇護工場，透過實際的購買行動，給身心障礙朋友肯定及鼓勵。