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巷仔Niau帶大家一起「踅」台南　超限量集章集滿6或3顆章可換好禮

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巷仔Niau家族將重出江湖！10月7日起至31日，巷仔Niau將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家走出巷弄，一起「踅」台南！

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文博會期間在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的10公尺巨大巷仔Niau，帶領的巷仔Niau家族，成功引起話題，為了打造城市意象，並且將熱潮導入全市各地，文化局再次推出重磅活動，除了讓巷仔Niau在全市五個區域露臉，並將搭配「限量集章活動」，吸引國內外遊客深入台南各區域。

台南市文化局介紹，想要進行集章任務的朋友，需要先到「安平古堡園區」或「山上花園水道博物館」，索取每人每日限定一張的集章卡，且集章卡每日限量，發完為止。

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

集章任務共有兩階段，第一階段的「初階追喵人」只要在「安平古堡園區」或「山上花園水道博物館」集滿兩個章之後，再前往其他任意一個「Niau景點」，集滿3個章就可兌換限量初階禮；第二階段的「資深追喵人」，不限景點，只要集滿6個章即可兌換限量達成禮。歡迎大家在這金秋十月追貓追起來，一起從初階追喵人變成資深追喵人，並把限量好禮帶回家。

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說，鄰近重要國定古蹟安平古堡的安平遊憩碼頭，遠道而來了「美樂蒂」和「酷洛米」兩位小可愛，為讓台南吉祥物「巷仔Niau」能與他們相見歡，一起帶動安平地區的文旅熱潮，兩隻不同大小的巷仔Niau，已安排在園區內彼此遙望；安平古堡園區也將搭配活動於10月5、10、11、12日四天試行延長開放至晚上8時，讓民眾體驗巷仔Niau與歷史古蹟在日夜光線變化下的相互襯托，也能同框拍出超限定晚上美照。另外文博會期間的超人氣3D列印巷仔Niau也會出現在園區內，歡迎大家來到古堡園區內尋找大小Niau。

▲巷仔Niau家族將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，帶著大家一起「踅」台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵也預告，10月中旬也將推出第二波巷仔Niau限量商品，部分品項與先前也稍有不同，敬請大家鎖定「藝遊台南」粉絲專業訊息，同時也準備好您的錢包，屆時務必手刀前往限定地點購買。

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巷仔Niau台南限量集章好禮

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