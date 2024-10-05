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卓榮泰探視安泰醫院大火傷者　指示醫療機構同步檢視災防管理

▲▼卓榮泰關懷屏東東港安泰醫院大火事故中的傷患。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

▲卓榮泰關懷屏東東港安泰醫院大火事故中的傷患。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

記者杜冠霖／台北報導

屏東縣東港鎮安泰醫院3日清晨發生嚴重火警，9條不幸喪生，行政院長卓榮泰今（5日）赴屏東醫院探視事故傷患、並慰勉醫護。卓榮泰強調，此次安泰醫院的狀況必須詳實紀錄下來，了解防災機制上在硬體、軟體是否有系統性問題需要改善，也讓其他醫療機構同步檢視內部災防管理是否有需要加強。

卓榮泰指出，本次事件有13位重症病患在各醫院加護病房接受治療，屏東醫院收治6位，他要向高雄與屏東總共14間醫院的醫護同仁，表達慰勉與感謝，也請屏東縣政府，務必給予9位於火場中遭遇不幸的民眾家屬更多必要支持與安慰，幫助大家度過這次難關。

卓榮泰表示，颱風的所有災難狀況，其中一項最為棘手就是在醫院裡發生火警，因為長輩傷患在移動及救助上都會困難許多。從屏東縣政府的說明感受到當天的狀況相當緊急，感謝各位平勤奮度演練，在當時匆忙的情況下做出最好的處置、指揮。

卓榮泰也強調，此次安泰醫院的狀況必須詳實紀錄下來，了解防災機制上在硬體與軟體上是否有系統性的問題需要改善，也讓其他醫療機構同步檢視內部災防管理是否有需要加強。衛生福利部要發揮專業與人道思維，去督導醫院未來更能去應對極端氣候與複合型災難下的各種困難挑戰。

卓指出，安泰醫院是屏東地方上重要的教學醫院也收住急重症病患，如何能夠快速地回復到原本功能是現在重要的課題。在檢調釐清事故發生原因的同時，中央與地方需要緊密合作、同舟共濟，如此屏東醫療網才能恢復起來。

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