朝野2758決議聲明待協商　學者批藍版本比不通過還糟：退回1971年

▲中研院國際法學者陳玉潔。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，而我國國會並未第一時間跟進，而是藍綠白黨團相繼提出各自版本。中研院國際法學者陳玉潔4日指出，該反對的不是2758號決議本身，而是「中國對2758的扭曲」；但國民黨團版本「以反對2758為主軸，若通過，恐一舉將台灣地位討論帶回至1971年，會將台灣退回到一中框架之中，對國際社會釋出錯誤訊息，比不通過任何聲明決議更糟糕」。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團在新會期開議前呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

繼澳洲後，荷蘭國會日前也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

相較國際動作挺台頻頻，我國國會至今未發共同聲明，立院在開議後，藍綠白黨團提出各自版本，靜待三黨團協商。

對此議題，民進黨國際部4日舉行座談，邀請中研院法律學研究所助研究員陳玉潔，以「台灣與國際社會如何團結對抗中國法律戰：聯合國大會2758號決議的國際脈絡」為題，與黨中央幕僚及黨籍立委國會助理進行講座。

陳玉潔於會中指出，該反對的不是2758號決議本身，而是中國對2758的扭曲；立法院國民黨團所提出的2758決議文提案，卻以反對2758為主軸，不僅將造成國際友人困惑，更會將台灣退回到一中框架之中，對國際社會釋出錯誤訊息。

陳玉潔表示，聯合國大會2758號決議有其特定的歷史脈絡，該決議僅處理中國在聯合國體系內的代表權歸屬之認定問題，並未涉及台灣，也不關涉台灣的主權問題。從法律層面來看，該決議的規範僅限於聯合國體系組織，對會員國並無強制力。

陳指出，中國長期以來扭曲2758號決議，將其解釋為「一中原則」，藉此透過法律戰與認知戰，試圖合法化其對台灣地位的主張，向國際輸出一中原則，限制台灣的國際參與空間。

陳玉潔認為，聯大2758號決議無涉台灣主權這一觀點與國際學術界看法一致，也構成了對中政策跨國議會聯盟（IPAC）及澳洲、荷蘭等國會今年通過相關決議的基礎，如今國際對台氣氛友善，台灣應借此機會大力發聲，積極反對中國對2758號決議的扭曲解讀，並努力爭取台灣人民加入聯合國體系及參與國際組織的合法權利。

她擔憂，若台灣以反對2758號決議的名義主張「重返」聯合國，將使台灣再次陷入「正統中國」代表權之爭，此舉與國際現實不符，未來勢必成為台灣參與國際的障礙。

陳玉潔表示，此議題上應有跨黨派合作空間，朝野應共同選擇對台灣國際參與最有利的出路，團結向國際社會展現台灣國家實踐的一致性，如今朝野各有不同版本之草案，樂見2758號決議再次成為國內外焦點，但若國民黨版本通過，恐一舉將台灣地位的討論帶回至1971年，將台灣限縮至「一中框架」的窠臼，與台灣人民認知有高度落差，也會對國際釋放錯誤的訊息，比不通過任何聲明更糟糕。

陳玉潔指出，台灣在各領域都有傑出的貢獻；中國扭曲2758號決議，阻撓台灣參與國際，是全世界的損失，台灣朝野都應重視此議題的迫切性與重要性，與國際社會團結，反對中國扭曲台灣的國際地位。