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操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

▲▼新北市修德國小活動中心旁榕樹傾倒。（圖／新北教育局提供）

▲受山陀兒颱風影響，新北市修德國小活動中心旁榕樹傾倒。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

山陀兒颱風挾帶狂風暴雨造成校園災損。根據教育部統計，截至今（4日）下午3時，全台共202所學校受損，總金額逾1.2億元，其中屏東、高雄、台南等3縣市災損占全台86%；若以校數區分，以屏東縣76校最多，其次為高雄市44校。單一學校災損金額最高為屏東東隆國小1499萬元，災損為跑道草皮掀開、樹倒6棵等。

山陀兒颱風昨天登陸高雄，挾帶強風豪雨釀成校園災損。根據教育部最新統計資料，截至今天下午3時為止，全台共202校受災，災損總金額高達1億2178萬元。

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教育部表示，全台各縣市若以災損校數來區分，以屏東縣76校最多，其次為高雄市44校，新北市16校。若以災損總金額計算，屏東縣災損7757萬最多，其次依序為高雄市1507萬元、台南市1158萬元。

在單一學校災損部分，教育部指出，金額最高為屏東縣東隆國小1499萬元，災損包括跑道草皮掀開、樹倒6棵、機車車棚受損、多功能教室窗戶破24片與戶外雨遮片掉落30片等，其次為台南市佳里國小1029萬元，受損包括禮堂鐵皮屋頂破損、地下室積水、跑道表層隆起，接著為屏東里港國中918萬元，損失包括電力線槽損毀、學校棒球網破損等。

教育部表示，上述災損為粗估金額，等待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，經過各教育主管機關掌握確認後，將彙整正確災損金額陳報行政院。

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