操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

台語將成為國語？台南市議會4日重新開議，國民黨團質詢客家委員會，賴清德總統想把台語變成台灣國的國語？可曾思考過「語言平權和族群平等」，全國客家人口之多，排名第二，原民語言也多樣，為何要讓教育部將一個單純的語言能力認證考試之閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，國家語言不是應該平等嗎？