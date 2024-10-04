山陀兒颱風重創南部釀萬戶停電　郭智輝：今晚12時前完成送電送水

▲行政院長卓榮泰（右）立法院備詢，左為經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

山陀兒颱風重創南部，經濟部長郭智輝今（4日）在立院備詢時表示，截止下午四點為止，高雄36776戶未復電，目標力拼晚上八點復電，還有一些道路問題能否搶進，另外屏東3千多戶自來水用戶未恢復，晚上12點之前完成送電、送水。

綠委李昆澤質詢時詢問，這次山陀兒颱風對高雄造成重大傷害，要先謝謝台電、自來水公司、相關部會及國軍的協助，但瞬間陣風達到17級、貨櫃被吹翻怵目驚心、路樹倒整片，已經有千位國軍協助救災，但人力還是不足，是否請國防部加派人力，以及大型機械協助恢復市容？

國防部長顧立雄回應，自己跟八軍團一直保持聯繫，只要地方政府提出需求就會盡量加派，有些機具不一定有，一定會全力支援。

李昆澤也追問，下午大概還有3萬9千戶未恢復供電，3千多戶自來水用戶未恢復，最快什麼時候？

經濟部長郭智輝回應，到四點為止的訊息，高雄36776戶，相信在晚上八點前恢復全部用電，這是我們的目標，還有一些道路問題能否搶進，目前還在努力，自來水部分，大概有3千多戶在屏東，希望晚上12點之前完成送電、送水。

至於颱風導致鐵路受損，交通部長陳世凱則表示，全台公路系統都有定期邊坡檢視，國一高速公路基隆南下部分也有邊坡坍塌、造成淹水，早上也封閉，之後會針對邊坡作總體檢，大家較擔心的東部部分，0403地震後邊坡非常鬆動，目前有幾項防治作為，像是跟氣象署合作QPEPLUS系統，若有嚴重下雨或極端氣候時會告警，另中邊坡部分，已跟農業部、水利署合作做告警系統，公鐵路也有26處告警系統。

陳世凱說，北迴、花蓮、宜蘭、台東等路段，針對易落石、土石流有8處實體阻隔及告警系統，明年4月會完成，另中斷的明霸克露橋，明天晚上六點之前會完成恢復到可供人車通行狀態。卓榮泰強調，颱風前做好準備，之後總還是有災害發生，就是要求效率，掌握每件事、把災害降到最低，是政府該做到的。

