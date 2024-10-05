花蓮公費流感疫苗開打！2階段對象不同　符合資格者速接種

▲▼花蓮慈院於協力樓一樓為65歲以上長者舉辦首場集中施打。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山陀兒颱風來襲，原訂10月1日開打的公費流感疫苗受影響順延至10月4日開打，花蓮慈濟醫院於協力樓一樓為65歲以上長者舉辦首場集中施打場，當天上午已有超過160位長者前來接種，下午預計為近百位長者施打疫苗。林欣榮院長表示，流行性感冒來臨，接種疫苗是預防流感的有效方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，呼籲民眾都能來接種流感疫苗。

颱風移動速度緩慢，花蓮縣連續停班停課達三日，花蓮慈院做花東地區民眾堅強的後盾，開設颱風特別門診之外，也緊鑼密鼓為公費流感疫苗開打做好準備，醫事室醫事服務組組長謝佩玲說，儘管颱風打亂計畫，團隊每天緊盯氣象及縣政府公告，隨時因應停班停課狀況進行調整，只要一回歸正常，立即聯繫相關單位做好準備啟動長者集中施打場次，且團隊擔心雨勢，還特別搭建遮雨棚方便民眾上下車。

為了紓解預計會造成的人流，花蓮慈院除了規劃將65歲以上的長者集中施打，醫事室門診股股長張家琪說，現場一共有4位醫師為長者進行評估、6位護理師同時施打，縮短長者等候時間；而行動不便坐輪椅前來的長者，則是貼心安排醫師、護理師到等候區為長輩問診及接種。

公費流感第一階段接種對象為易感染高風險族群包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/養護/長期照顧等受照顧者、6個月以上至國小入學前幼童、孕婦及6個月內嬰兒之父母、重大傷病患者、高風險慢性病人、罕見疾病患者、幼兒園/托育機構/居家托育人員、國小/國中/高中/高職/五專一至三年級學生、禽畜相關及動物防疫人員等。第二階段自11月1日起，流感疫苗開始施打50至64歲無高風險慢性病成人。

與母親一起前來打疫苗的林小姐說，每年母女二人都會相揪來打流感疫苗，一起增添保護力。另一位73歲的劉女士笑說，就算她不來打疫苗，女兒也會提醒她記得要來打，甚至陪伴她來，隨著年紀增長，接種流感疫苗是保護自己，也是保護他人，當然要來打疫苗。

公費流感疫苗接種對象資格以外的民眾，可以直接掛號花蓮慈院家庭醫學科上下午時段門診（18歲以上），或者小兒科預防注射門診（18歲以下）申請接受施打；另外，如果本來就要就醫的民眾，到原就醫西醫門診時，與主治醫師說明想要接種流感疫苗的意願，即可當日完成接種，直到流感疫苗用罄為止。

花蓮慈院門診接種方式及掛號APP下載連結：https://appurl.io/w5BvZkRdcK

、網頁掛號連結：https://hlapp.tzuchi.com.tw/tchw/opdreg/SecList_HL.aspx 。