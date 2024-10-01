第一階段公費流感疫苗即起開打　南投各院所供5廠牌但無法自選

▲公費流感及新冠（JN.1）疫苗即日起開打。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣公費流感疫苗即日起依接種對象分兩階段開打，縣政府衛生局指出，疫苗廠牌除國光、賽諾菲、東洋、高端，新增葛蘭素史克疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種，其他供6個月以上者接種；現場依照流感疫苗到貨順序提供接種，民眾無法挑選廠牌，但各合約院所在門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，都會於明顯處（門口、掛號區等）公告「當日接種疫苗廠牌」，讓民眾有知的權利。

縣府衛生局表示，今年提供之公費流感疫苗是依世界衛生組織選株結果，與目前漸增且預期今年秋冬流行的H3N2病毒相吻合；另新冠疫情依目前監測資料，預估今年流行變異株將持續為JN.1系列（包括KP及LB等變異株系列），新一季公費新冠疫苗採JN.1疫苗株；流感疫苗可與新冠疫苗同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種。

第1階段對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、未滿6個月嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、機構受照顧者及工作人員、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員等對象，其中國小至高中職、五專一至三年級學生，則安排合約院所入校接種服務；衛生局提醒，一般人接種流感的保護力達80%至90%，對長者則可降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率，考量農曆春節前夕是流感高峰期、接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，請長者及高風險族群儘速前往接種，第2階段則自11月1日起，納入50至64歲無高風險慢性病成人接種。

民眾如有流感疫苗、流感防治相關疑問，可逕洽南投100家流感合約院所預約，或至衛生局網站查詢（南投縣COVID-19疫苗接種合約院所 https://ntshb.tw/hc03deafB、南投縣流感疫苗接種合約院所 https://ntshb.tw/hc03auQA6），或撥打防疫專線：049-2220904洽詢。