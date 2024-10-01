流感、新冠疫苗今開打　權威醫師帶頭挽袖「1次2劑」喊很OK

▲台中醫院今天上午舉辦公費流感、新冠疫苗雙開打接種站，一早就有老人家排隊等著打疫苗。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

113年流感疫苗與新冠疫苗全國在今(1)日同步開打，台中醫院為了提供符合公費疫苗施打條件民眾接種疫苗，今起開設疫苗接種專區，提供7場「左流右新雙疫苗接種」服務。院長黃元德今天也帶頭挽袖接種雙疫苗，喊1次2劑很OK，另外現場也有92歲廖姓阿公也和88歲妻子一起來搶頭香打疫苗。

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▲台中醫院院長黃元德帶頭挽袖接種雙疫苗，喊一次兩劑很OK。（圖／記者游瓊華攝）



台中醫院今天第一場雙疫苗接種服務上午8點30分開始，早上不到8 點就有民眾等候，開打半小時就有22人完成疫苗接種，約有6成以上民眾選擇接種雙疫苗。

黃元德強調，研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，並可增加疫苗接種率、減少就診次數並提升便利性。黃元德透露，配合政府疫苗施打政策，之前除了每年接種流感疫苗，還打了6劑新冠疫苗，這次第一次左右開弓接種流感與新冠雙疫苗，感覺今年比較不痛，而且打完30分鐘沒特別感覺。

台中醫院感染科主任陳宗家指出，每年10月入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期；根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感將進入疫情流行期，高峰期更將落在聖誕節、跨年期間，由於疫苗施打後要一到兩周才會產生保護力，提醒符合公費流感疫苗施打對象的65歲以上長者、慢性病患者等重症高危險群民眾要盡早接種，一次施打兩支疫苗「左流右新」，就可同步獲得雙重保護力。