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流感、新冠雙確診致死率高4倍　醫示警：診所就醫數創近3年新高

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中首度進行校園大規模雙疫苗開打。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

113年公費流感疫苗今(1)日開打，台中市衛生局長曾梓展上午前往台中二中視察校園集中接種。曾梓展提到，2023年10月流感季迄2024年9月30日已造成368人流感重症死亡，基層診所流感就診人數也創近3年新高；疾管署中區疫情指揮官黃高彬表示，新冠致死率是流感的11倍，若同時染上流感以及新冠死亡率再增4倍，呼籲民眾除接種流感疫苗，也應接種新冠疫苗。

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

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▲一早台中市衛生局長曾梓展先到台中二中視察，並宣導符合公費疫苗對象盡速接種。（圖／記者游瓊華攝）

由於史上首次校園雙開打疫苗，不少家長也擔心副作用，不過黃高彬表示，依據以色列2023年接種經驗，兩種疫苗同時接種並無副作用，家長不必太過擔憂。

衛生局統計，校園接種意願，台中市學生約32萬多人，統計至9月30日學生家長有19萬8746人完成填寫，其中約74.2％、14萬8000左右同意接種流感疫苗。衛生局長曾梓展透露，希望今年打氣可以增加到8成左右。

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

▲衛生局希望台中校園疫苗接種率能從七成衝到八成。（圖／記者游瓊華攝）

另有11萬4936人填寫新冠疫苗意願書，其中約26.3％、3萬1000人同意接種新冠疫苗。衛生局也強調目前仍持續依照各校接種期程安排，回收家長接種意願書。

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