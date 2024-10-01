防堵11月至隔年3月病毒大爆發　南投醫院流感及新冠疫苗同步開打

▲南投醫院流感及新冠疫苗同步開打，院長洪弘昌呼籲民眾踴躍接種、獲取保護力。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

流感疫苗及新冠疫苗於今日起同步開打，衛福部南投醫院表示，即起提供符合階段公費資格的民眾疫苗接種服務，該院院長洪弘昌也率先接受疫苗接種，鼓勵民眾踴躍接受施打，提升整體保護力。

洪弘昌強調，以往11月至隔年3月是病毒大爆發的時期，而接種疫苗可預防感染及降低併發重症的風險，呼籲民眾為身體預留產生足夠抗體的時間，符合資格者應儘速施打疫苗，保護自己及家人的健康。

院方表示，10月1日起為今年第一階段公費流感疫苗及新冠疫苗，實施對象為醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；55歲以上原住民；安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員；滿6個月以上至國小入學前幼兒；孕婦及6個月內嬰兒之父母；具有潛在疾病者（包含19至64歲高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）；幼兒園托育人員及托育機構人員及居家托育人員；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等禽畜相關及動物防疫相關人員。

而50歲至64歲無高風險慢性病成人，則預計於11月1日開打；新冠疫苗則是滿6個月以上民眾（未列在第一階段實施對象）可於11月1日接種；另南投醫院也提供公費肺炎鏈球菌疫苗施打，接種對象為65歲(含)以上未曾接種肺炎鏈球菌疫苗之長者，以及滿65歲以上曾接種13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，且間隔至少一年之長者（高風險對象間隔至少8週）。