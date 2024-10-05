和爸爸同住仍全裸！她好奇「眾人在家怎麼穿」　網：內衣褲不能省

▲大家在家都怎麼穿？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在家裡，穿著總是相對不拘束，不過近日就有女網友好奇，長大以後，如果仍與爸爸、兄弟同住，大家至少會穿到什麼程度呢？像她的話，因為不喜歡悶悶的感覺，所以洗完澡都不會馬上穿褲子。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「能接受女兒在爸爸面前不穿衣服嗎」為標題發文，提到她因為不喜歡悶悶的感覺，所以平時洗完澡都不會馬上穿褲子。之前爸爸撞見後，表現出有點尷尬的樣子，但她則覺得沒差。

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之後原PO和朋友討論相關話題，得知對方洗完澡都是全裸出浴室，就算被爸爸看到也沒關係，不過，這就讓她比較難以接受了。因此她也好奇，大家長大以後，若與父親、兄弟同住，會穿到什麼程度？第一種是全裸；第二種是有穿內衣、內褲即可；第三種是穿大一點的衣服但不穿褲子；第四種是只穿內衣但有穿褲子；第五種是衣服和褲子都穿好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我沒辦法接受欸」、「我們家是女生宿舍，三個女兒+爸爸媽媽，從小到大我們三個跟媽媽在家都是只穿上衣+內褲，沒穿內衣跟褲子，應該是你的選項3」、「我們家是上半身沒穿內衣，但是會穿衣服，下半身會穿褲子」、「3，我媽跟我一樣T恤+內褲，我爸不會尷尬，但他都會穿好褲子，不會只穿內褲」。

其中不少網友則表示，「5，不要預設家庭成員沒有問題」、「在我們家規定要穿好衣服才准走出房門，就算只是去冰箱拿個飲料也是要衣服穿好穿滿，連內衣褲也不能省」、「家有老爸、老哥，所以都穿好」、「我個人是5，爸爸也是男人耶，看你裸體真的可以嗎」、「無法想像5以外的情況」、「5，以不裸露爲原則」。