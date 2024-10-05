住在雙北！男生會開車「還是必要條件嗎」　女網友吐真心話

▲一定要學會開車嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

雙北交通方便，未必要開車、騎車才能到處玩。不過就有網友發文表示，他因為不會開車，所以交友軟體上就有不少女生有意教他，或是要他學一下，因此他就想知道，對女生而言，開車是男生必須要學會的嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「會開車真的是交女友必備的嗎」為標題發文，提到他住在雙北，因為一些心理陰影，所以沒有車也不會開車。然而使用交友軟體期間，他發現約有三分之二的女生會開車，且大部分會開車的女生都會主動提出要教他開車；至於不會開車的女生，則會要他學開車，不然很不方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO自認好相處，不論是他拒絕的，或是拒絕他的，最後幾乎都能繼續當朋友。不過他也曾問過女生為何拒絕他？大多是沒有心動、頻率沒對到，沒人說過原因是「不會開車」，只是他依舊想知道，如果他會開車，能帶女生看夜景，是否就能交到女友？對女生而言，男生會開車是否是必要的條件？

貼文曝光後，多數網友表示，「我沒有特別求會開車，但如果剛好有得選，不會開車的確會被我篩掉，除非對方表示有意願試試看，至少那個試試看的心態能加分」、「開車對我來說是會有加分，不會也不會扣分的技能，不是必備」、「不是必備，但是一種不被限制的自由，臨時有需要不會懊惱怎麼不會開」。

也有網友回應，「我自己會開車，所以對我來說另一半要會開車是必備，而且我住中南部，不會開車很難移動」、「真心覺得，如果你未來沒有打算離開台北市區，那會不會開車，根本不影響你的生活品質」。