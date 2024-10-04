確定放颱風假「卻被公司群組吵醒」　她看傻：懷疑自己不太敬業

▲原PO後來也在家裡工作。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

山陀兒本周襲台，全台各地都有放到颱風假，若家中沒有受到太大影響，會不會選擇遠距辦公？有網友發文表示，確定放颱風假後，他們公司就有很多同事遠距辦公，讓她很吃驚，還一度懷疑自己是不是不夠敬業。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「颱風假同事都自願遠距上班」為標題發文，提到他們公司平時並未開放遠距工作的權限，只有疫情或員工有特殊狀況時，員工才可以申請遠距上班。不過，在宣布會不會放颱風假之前，主管卻主動為所有員工開放了遠距工作的權限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然老闆並未強制要求員工遠距工作，但確定放颱風假之後，同事隔天一早都在群組詢問有關遠距連線的問題，她也就被公司群組給吵醒，趕緊跟上其他人的腳步。她透露，所有人都如平時一樣工作，完全不像是在放颱風假，對於同事們自願遠距工作這件事，她實在驚訝，也一度懷疑自己是不是不夠敬業。

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「是不是放太多天，怕下周一爆炸啊」、「其實開放遠距很合理，數位時代了，大部分工作都可以遠距，是不是進公司沒那麼重要」、「我也自願上班，我們公司本來就有WFH機制，該上班就上班，不用通勤，還可以在家舒服辦公」、「就跟下班後要不要回公司訊息是差不多的道理」。