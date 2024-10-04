高雄連放4天颱風假！在地人曝現況　網點頭：真的合情合理

▲高雄災情嚴重。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

因為山陀兒颱風的關係，高雄連續4天停班、停課，昨日市長陳其邁也發文說，考量部分地區仍有積淹水、道路通行受阻，所以4日再度停班、停課。事後就有網友在社群平台直呼，「多放一天整理家園，真的蠻合情合理的耶」、「高雄今天放很合理，一堆鐵皮屋跟樹在公路上」。

陳其邁昨日在臉書上發布公告，「考量災情及部分地區仍有積淹水與停水停電情形，校園受創及道路通行受阻嚴重，為維護市民安全及重建家園，高雄市政府根據『天然災害停止上班上課作業辦法』第4條第3款規定，宣布4日停止上班、停止上課」。

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事後就有網友在Dcard上，以「謝謝其邁給了一天整理家園假」為標題發文，並透露他們家大淹水。其他網友看到文章後，也紛紛討論道，「我頭上這間都變成游泳池了，不給一天清理我們是要怎麼上課」、「身為上次凱米淹水50公分受災戶，說真的兩天都清不完，給一天假讓大家可以有時間好好整理很合理」、「我覺得這次真的需要欸，比上次嚴重」、「高雄路上災情超慘，路旁的樹幾乎都連根拔起」。

還有網友直言，「就還是有些人在說為什麼明天（指4日）放假，別的縣市上班上課沒什麼災情，固然是好事，可高雄網路一查隨便都是，明天（指4日）放假清理家園合情合理吧」。

國民黨發言人李明璇昨晚表示，高雄晚上無風也無雨，想不到高雄「又」放假了，「我剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧？結果還真的放了」。陳其邁上午巡視救災進度被問及此事時，稱颱風造成的影響，高雄人都感同身受，現在是救災的時候，高雄及各縣市都投入協助救災，「現在是團結的時候，不是分裂的時候」。