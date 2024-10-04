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「川普是最危險的總統候選人！」布魯斯史普林斯汀表態　力挺賀錦麗

文／中央社

美國搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）今天表態力挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選，成為最新一位支持她對抗共和黨候選人川普的名人。

路透社報導，賀錦麗已獲得一些好萊塢明星和名人支持，包括傳奇女星梅莉史翠普（Meryl Streep）、喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）及前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等。流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月也表態相挺。

演唱Born in the U.S.A.和Born to Run等暢銷金曲的布魯斯史普林斯汀在社群媒體Instagram發文表示：「川普是我一生中見過最危險的總統候選人。」

他說：「另一方面，賀錦麗和華茲（Tim Walz）致力實現這個國家的願景，即尊重和包容所有人，無論階級、宗教、種族、政治觀點或性別認同。」華茲是明尼蘇達州長，也是賀錦麗的競選搭檔。

▲ 。（圖／路透）

▲名人又一例！搖滾巨星布魯斯史普林斯汀挺賀錦麗。（圖／路透）

布魯斯史普林斯汀還說：「他們想以一種嘉惠所有人的方式促進我們的經濟成長，而不是僅僅針對像我這般的少數人。」

出生於紐澤西、綽號The Boss的布魯斯史普林斯汀曾獲20座葛萊美獎和1座奧斯卡獎，並於1999年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。

75歲的布魯斯史普林斯汀一向大力支持民主黨政策，曾為前總統歐巴馬（Barack Obama）助選，並於2016年總統大選中支持當時的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

然而在一些民主黨圈內，有人擔心過多名人支持可能引發強烈反對。部分人士認為，希拉蕊在大批明星助選下塑造了一個菁英主義形象，最終在2016年大選輸給川普。

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