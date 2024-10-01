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花蓮教師課後發表政論「縣府要學校查處」　全教總批：打壓公民權

▲全教總今舉行記者會聲援花蓮大禹國小謝姓教師。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總今舉行記者會聲援花蓮大禹國小謝姓教師。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

花蓮縣大禹國小謝姓教師今年5月在課後時間上網發表政治言論，討論罷免立委傅崐萁的提案，遭傅崐萁服務處發函縣府「關切」，花蓮縣政府竟發函要求學校查處，校方後天將召開教師成績考核會。全國教師工會總聯合會批評花蓮縣府箝制言論、打壓教師公民權，大開校園民主倒車。

全教總今舉行「呼籲花蓮縣政府停止箝制言論與打壓老師」記者會，聲援花蓮縣謝姓教師，記者會上也公布花蓮縣府發文給大禹國小要求校方查處的函文。

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▲全教總公布縣府給大禹國小的函文。（圖／全教總提供）

▲全教總公布縣府給大禹國小的函文。（圖／全教總提供）

全教總理事長侯俊良指出，謝老師在今年5月29日晚間下班時間在臉書社群發文討論罷免傅崐萁提案、連署及投票門檻問題；傅崐萁服務處於7月22日發文花蓮縣府檢舉謝老師的「不當言論」；縣府在8月6日函文大禹國小，要求學校依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關規定「本權責卓處」，直接下指導棋，要求學校究責；校方將於本周四（10/3）召開教師成績考核會議。

侯俊良表示，台灣解嚴已37年，教師亦是公民，教師在下班後發表評論，特別是對政治人物的針砭評價，只要不涉及人身攻擊，都屬於言論自由與公共評論的範疇，如今竟出現藉不適任處理機制打壓校園民主的離譜案例。

侯俊良進一步指出，2020年《教師法》不適任教師處理新制上路以來，出現不少濫訴案例，此次花蓮案例，更凸顯所謂不適任教師處理機制，已淪為有心人整肅異己的工具。

全教總文宣部主任羅德水也說，不適任教師的樣態主要有教學不力、不當管教或有性平事件，但謝老師無不當管教、也無教學不力情事，僅因於社群媒體發表政治主張就要開考核會議處，台灣已經政黨輪替多次，是多元社會，教師也是公民，在課後時間發表自由言論應受保障。

全教總提出3大訴求，要求教育部正視校園濫訴情形，制止各主管機關有投訴必轉、小案大辦；要求花蓮縣府發揮擔當，無關不適任教師的投訴應逕行結案，不必再要求校方查辦；並呼籲大禹國小全體考核委員應堅守專業，勿屈從不當壓力。

▲全教總公布縣府給大禹國小的函文。（圖／全教總提供）

▲花蓮謝姓教師在課後時間上網發表政治言論，學校將開考核會討論懲處。（圖／全教總提供）

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