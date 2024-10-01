力抗川普拚首位女總統！回顧賀錦麗從政發跡史　從不沾鍋檢長爬上來

▲現任美國副總統賀錦麗，將於11月大選對上共和黨候選人川普，競選下屆總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統拜登6月27日在首場總統辯論會時表現差強人意，最後決定退出選舉，副總統賀錦麗頓時成為民主黨「戰勝川普」的唯一希望。如今，賀錦麗將在11月大選對上共和黨候選人川普，而她在9月10日的辯論會上以不卑不亢的態度，輕鬆完勝憤怒且脫稿發言的川普，其成長背景與從政經歷再度受到外界矚目。

▲賀錦麗在9月10日總統大選辯論時，輕鬆完勝脫稿發言的川普。（圖／路透）

＊賀錦麗的「多重身分」

現年59歲的賀錦麗，1964年誕生於美國加州奧克蘭的移民家庭，擁有非裔與印度裔血統，父親為從牙買加聖安斯貝移民的非裔史丹佛大學經濟學教授唐納德•哈里斯（Donald J. Harris）、母親則為印度裔生物科學家和乳癌醫學家戈帕蘭（Shyamala Gopalan），兩人在柏克萊讀書與參與社會運動時邂逅。

賀錦麗在5歲經歷父母分居、7歲時父母離異。此後，賀錦麗與妹妹由母親撫養，並於12歲那年跟隨母親搬到加拿大蒙特婁市，直到高中畢業後才回到美國，就讀華府霍華德大學，並先後在加利福尼亞大學哈斯汀法學院獲取博士學位，並於1990年6月考取律師證照。

▲賀錦麗公開她童年時與母親的合照。（圖／達志影像）

賀錦麗回憶，她從小便深受印度傳統影響，經常與母親造訪印度、牙買加的親戚家，而她自認母親接受了奧克蘭的非裔美國人文化，至於母親則非常清楚她「正在撫養2名黑人女兒」，期盼兩名女兒能夠成為自信且自豪的黑人女性。

儘管賀錦麗從小在熱愛非裔美國人音樂的家庭中成長，且母親下定決心要讓她和妹妹成為最自豪的黑人女性，但賀錦麗從未因為自己的多重身分感到糾結，她認為自己「就是一名美國人」。

▲2004年，賀錦麗宣誓就職舊金山地方檢察官。（圖／達志影像／美聯社）

＊成為「副總統」前的政治發跡史

賀錦麗1989年從加利福尼亞大學哈斯汀法學院畢業，獲得法律博士學位，1990年6月考取加州律師資格證後，轉到舊金山地方檢察官辦公室職業犯罪科擔任律師（1998至2000年），之後擔任舊金山市檢察長社區鄰里辦公室主任（2000至2003年）。

2003年，賀錦麗當選隔年新任的舊金山地方檢察官，擊敗時任檢察官哈利南（Terence Hallinan），並於2007年成功連任至2011年。在2010年加州檢察總長選舉，賀錦麗終於當選加州州檢察長，並於2014年連任，是當地首名以女性和非裔、印度裔、亞裔美國人的身分成為州檢察長，2016年在參議院選舉擊敗同黨候選人桑切斯（Loretta Sanchez）。

不過，5年前的賀錦麗仍只是一名參議員，然而她卻於2019年1月宣布參加2020美國總統大選，儘管其辯論實力熟練且優秀，但仍舊無法彌補在政策論述上的不足之處，競選活動不到一年便戛然而止。只是，賀錦麗的命運發生巧妙轉變，當時確定代表民主黨參選總統的拜登，毅然決然將賀錦麗納入競選團隊，還讓她擔任副總統參選人，成為眾所矚目的焦點。

▲賀錦麗2020年宣誓就職美國副總統。（圖／達志影像／美聯社）

＊擔任副總統

賀錦麗在白宮時高度重視女性生殖權益，曾發起全國性的「爭取生殖自由」，倡導女性有權對自己的身體做出決定，強調墮胎禁令造成的危害。同時，她更創下參議院史上副總統投出最多決勝票的新紀錄，幫助《降低通膨法案》、《2021年美國救援方案法》通過，包括提供新冠救助金。

只是，賀錦麗就任副總統時，未能在美國群眾中獲取廣泛支持，儘管在同性婚姻、死刑等議題有左傾傾向，但民主黨選民仍舊認為「不夠進步」。另外，拜登與賀錦麗任內，美墨邊境移民數量創新高，使反對者認為拜登政府在移民問題的解決上未能取得足夠進展。