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川普賀錦麗「對台政策」大比拼！保護費VS.戰略模糊　美台未來怎麼走

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲賀錦麗與川普的對台政策區別明顯。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統選舉進入倒數一個月，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的政策立場也成為全球關注焦點。隨著中美關係持續緊張，台灣問題更是2位候選人外交政策的重要議題。ETtoday新聞雲綜合外媒報導，整理出了賀錦麗與川普的對台政策與整體政策立場進行對比，顯示賀錦麗在台灣議題上的立場略顯含糊，或傾向於維持美國一貫的「戰略模糊」政策；而川普則主張台灣應支付保護費，展現出強調經濟利益的外交策略。

川普與賀錦麗的對台政策比較

▲▼川普與賀錦麗對台政策與整體政策立場比較。（製圖／記者葉睿涵）

▲川普與賀錦麗對台政策對比。（製圖／記者葉睿涵，可點圖放大）

賀錦麗2022年在日本橫須賀基地被問及台灣問題時，對於美國是否會在台灣遭受攻擊時出兵協防的問題未給予明確表態。相較於拜登曾多次強調保護台灣的立場，賀錦麗的表述相對謹慎。她強調，台灣海峽的和平與穩定對印太區域的自由開放至關重要，而美國會繼續反對任何單方面改變現狀的行為，並支持台灣的自衛權。然而，賀錦麗並未明確說明美國是否會在台海發生衝突時派遣軍隊保護台灣，顯示其立場可能較拜登保守。

賀錦麗作為副總統在拜登政府的印太戰略規劃中扮演積極角色，推動與日本、韓國及東盟等盟友的合作。她多次出訪印太地區，並曾在2022年與中國國家主席習近平進行會晤。在其參議員任期內，賀錦麗也多次參與制定對香港、新疆中國官員的人權制裁法案，並支持《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），促進台美高層互訪。儘管如此，賀錦麗在美中關係上的經驗相對有限，這可能使她在台灣議題上更傾向於採取歐巴馬時期的戰略模糊性，以避免直接激化北京。

據《華盛頓郵報》報導，川普今年5月曾在一次募款活動中表示，若他再度當選，中國侵台的可能是零，而且如果中國在其任內攻打台灣，他就會下令轟炸北京作為回應。然而，他6月下旬接受《彭博商業周刊》訪問時提到，要美國保衛遠在半個地球外的台灣存在實際困難，還直言台灣應向美支付保護費，暗示了他認為美國給予台灣防衛支援需要條件的立場，也反映了其對台政策將更傾向於經濟考量。

川普在其總統任內採取強硬的對中政策，並推出一系列親台措施。然而，他在台灣議題上的立場更著重於經濟效益，要求台灣為其自身防衛承擔更多成本，同時對美國是否能有效防衛台灣表達保留態度，認為美台防衛合作不能理所當然。

川普與賀錦麗整體政策立場對比

至於川普與錦麗的整理政策立場對比，ETtoday新聞雲製作了下表，從經濟與稅收政策、醫療與社會福利政策、移民政策、氣候變遷與能源政策，以及外交與國防政策5大方向，來探討2位候選人的立場。

▲▼川普與賀錦麗對台政策與整體政策立場比較。（製圖／記者葉睿涵）

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