糗了！川普把北韓當伊朗　口誤喊「金正恩想殺我」

▲ 川普經常公開炫耀與金正恩的好交情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普總統任期內與北韓領導人金正恩兩度會談，經常公開炫耀與金正恩的好交情，日前受訪時卻將北韓與伊朗搞混，口誤稱金正恩「企圖殺害他」。

根據CNN，川普1日在威斯康辛州向媒體抱怨，由於美國特勤局（US Secret Service）人力不足，原定5日在威州舉行的造勢被迫更改地點，「我們計劃舉辦一場戶外集會，本該是場很棒的活動，但華府不懂我們。他們說他們必須保護聯合國，也就是北韓總統，而他基本上想殺我。他們想保護他，卻不想保護我。」

川普過去多次對特勤局表達不滿，因特勤局任務是保護所有在美國領土上的外國元首，其中包括目前正在紐約參加聯合國大會的伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

CNN此前報導，執法官員一直擔心伊朗可能企圖暗殺川普時期政府官員或川普本人。國務卿布林肯上周則稱，政府持續密切關注伊朗對前任與現任美國官員的持續威脅。

川普過去經常嘲諷總統拜登口誤、失言，對手換成賀錦麗後，近日還批評她「天生智障」、「精神障礙」。不過除了1日將北韓誤稱為伊朗之外，川普此前也在威州的記者會上搞混伊拉克與伊朗。