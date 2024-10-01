賀錦麗副手華茲是誰？參軍24年、曾赴中國任教　成助攻搖擺州關鍵

▲ 賀錦麗8月宣布華茲為副手。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗欽點60歲明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）擔任副手，此前他在明尼蘇達州以外的地區名氣不高，卻一夕之間搖身登上國家第二人候選人，競選團隊幾乎沒有時間向選民介紹他。

他主打「中西部好爸爸」的親民形象，面對共和黨時直言不諱、言詞犀利，投身政界前的經歷也十分亮眼，曾任公立學校教職、美式足球教練與國民警衛隊隊員，從政後在國會代表一個傾向共和黨的選區，後來以州長身分在明尼蘇達州通過左翼政策。

在美國政治極度兩極分化之際，華茲可能對選民有廣泛吸引力，被黨內視為可能有助賀錦麗在中西部重要搖擺州擊敗川普的關鍵，以下帶您了解華茲的背景、經歷與爭議。

●24年軍旅生活

華茲並非明尼蘇達州人，他在內布拉斯加州的農村出生長大，17歲那年加入國民警衛隊，服役24年期間曾被動員應對國內災害，也曾被派遣到挪威的北極圈，2001年就達到20年的退役門檻，但在911恐怖攻擊後重新入伍，唯一一次戰時派遣是在2003年前往義大利，作為阿富汗美軍後備兵力

他2005年退役並準備參選國會議員時，已經知道所屬部隊可能被派往伊拉克，但在正式命令下達的3個月前退役，時間點令保守派批評者不滿。賀錦麗競選團隊則反駁稱，他在國會繼續「為軍中男女努力奔走」。

▲ 華茲2007年出席一場退伍軍人組織活動。（圖／達志影像／newscom）

華茲兵役相關爭議包括他的軍階，他曾晉升至指揮士官長（Command Sergeant Major），這是軍中最高士官階級之一，但他僅任職不到一年，且未完成晉升所需的訓練等要求，因此僅享有軍士長（Master Sergeant）的福利。賀錦麗陣營最初稱他是「退休指揮士官長」，而華茲多年來也以此自稱，後來競選團隊修改官方簡介，僅稱他「曾任」該軍階。

另一項爭議是華茲2018年在一場反對槍枝暴力的演說中表示，「我們可以確保那些我曾在戰爭中使用的戰爭武器，只會出現在戰場上」，實際上他從軍24年來從未上戰場。

這番發言引發質疑，共和黨副總統候選人范斯更指責他「竊取榮譽」。競選團隊後來承認華茲口誤並聲明表示，他服役期間「無數次攜帶、使用並訓練他人使用戰爭武器」，強調他絕不會侮辱或貶低任何美國軍人的付出，也感謝同為退伍軍人的范斯衛國精神。

●教師生涯

華茲的父親生前擔任公立學校行政人員，鼓勵他參軍，但在他19歲時因肺癌去世。他曾提及社會安全保險的遺屬福利如何幫助他的母親，以及退伍軍人法案如何幫助他支付大學學費。

華茲取得教育學位後前往中國擔任教職1年，回到家鄉內布拉斯加州後繼續教書，也擔任美式足球校隊教練，期間和妻子惠普爾（Gwen Whipple）相識、相戀，婚後到中國度蜜月時還帶著學生前往教育旅行，後來兩人在1996年搬到惠普爾的家鄉明尼蘇達州。

▲ 華茲和惠普爾過去在同所學校任教。

▲ 華茲夫婦訂婚與蜜月消息登上當地報紙。（圖／翻攝自臉書）

華茲在明尼蘇達州曼卡托西高中（Mankato West High School）培養出強大的美式足球隊，帶領學生贏得首個州冠軍，在芝加哥的民主黨全國代表大會上發表演說時，過去的隊員也登台助陣。

他教師生涯中也因擔任學生社團「同志與非同志聯盟」（Gay–straight Alliance）顧問受到讚譽，儘管當時的社會對同志接受度還不高。

●議員、州長到副總統候選人

華茲2006年首次參選是在明尼蘇達州南部一個以農村為主且傾向共和黨的選區，但他主打關心公共服務及退伍軍人權益的中間派形象，最終帶來意外勝利，打敗共和黨眾議員庫特耐特（Gil Gutknecht）。

擔任國會議員的12年裡，很難為華茲的意識形態貼上明確標籤。他支持前總統歐巴馬的《平價醫療法案》，共同發起支持勞工的法案，包括一項提高最低工資的法案，也支持一項未能通過的減少碳排放法案。

但他也曾與共和黨立場一致，投票支持繼續為伊拉克和阿富汗戰爭提供資金，支持更嚴格審查入境美國的難民，且試圖擋下歐巴馬時期針對2008年金融危機後的銀行與汽車公司紓困計劃。

他曾獲得支持擁槍的全國步槍協會（NRA）支持，接受他們的競選捐款，但在2018年佛州帕克蘭校園槍擊案後，他公開表態支持禁止攻擊性武器，失去NRA支持。

▲ 華茲2018年當選州長。（圖／達志影像／newscom）

2018年他以逾11%優勢當選明尼蘇達州州長，2022年成功連任，也讓民主黨全面掌控州政府。他和議會領袖把握機會，推動對墮胎與跨性別者權利的廣泛保護，也提高對家庭的援助，包括為所有學生提供免費營養午餐、為有子女的家庭提供新的稅收補助，以及帶薪家庭假和醫療假。

共和黨人質疑華茲左傾得太過激進，還批評他在2020年「佛洛伊德之死」引發暴動後，部署國民警衛隊的速度太慢，儘管時任總統川普對他的應對表示讚揚。

●家庭生活

▲▼ 民主黨全國代表大會，華茲全家到齊力挺，葛斯激動落淚。（圖／路透、達志影像／newscom）

華茲和惠普爾在內布拉斯加州因在同校任教結緣，1994年結婚，育有23歲女兒荷普（Hope）和17歲兒子葛斯（Gus）。

當華茲在民主黨全代會上稱家人是他的「全世界」，葛斯在台下喜極而泣，激動喊道「那是我爸爸！」而華茲夫婦不久前才在受訪時透露，目前就讀高中高年級的葛斯患有學習障礙、注意力不足過動症（ADHD）與焦慮症，但這些問題帶給他「超能力」，稱他非常聰明、前途無量。

荷普出生於2001年，去年大學畢業。華茲夫婦歷經7年的生育困難才生下她，因此為她取了這個代表希望的名字。華茲因自身經歷強烈反對對試管嬰兒（IVF）的限制，這項技術因有時需要銷毀胚胎而受到反墮胎團體反對，他也以此攻擊范斯，「如果由他做主，我就不會因IVF擁有家庭」，但他和妻子實際上是使用另一種稱為子宮內人工授精（IUI）的技術，引發共和黨人批評他為達到政治目的編造故事。

●競選活動

▲ 賀錦麗和華茲在賓州首度同台造勢。（圖／路透）

華茲的競選造勢吸引大量人群，包括和賀錦麗在關鍵搖擺州賓州首次合體亮相、獨自出席在洛杉磯的工會大會，以及重回家鄉內布拉斯加州奧馬哈時都是。

民調顯示，選民對華茲的好感度高於范斯，令共和黨人極力想削弱民主黨氣勢，有人提起他1995年從政前酒駕被捕的前科，他從政後消息浮上檯面，而競選團當時謊稱指控已被撤銷，還稱他是因聽力問題未能通過清醒程度測試。華茲則強調，他在此事過後已經戒酒。