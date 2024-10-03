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新北雨勢趨緩！侯友宜：明早5時開放橫移門、越堤道

▲侯友宜緊盯救災搶修工作 指示團隊儘速恢復家園。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜在3日晚上6點30分召開第7次工作會報時。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府表示，依氣象署的雨量觀測站資料顯示，新北市瑞芳區24小時累積降雨量已經達到797毫米，為超大豪雨的等級，萬里區也有355毫米的雨量，農業部針對瑞芳及雙溪區發布共計21條土石流潛勢溪流紅色警戒，新北市持續針對各類災害潛勢區的居民進行疏散撤離作業，目前已經累計撤離超過750人。

新北市府表示，依氣象署及新北市氣象團隊情資顯示，輕颱山陀兒中心已經在3日中午12點40分從高雄小港附近登陸，目前位於新北市南南西方約260公里處，以每小時6轉4公里速度，緩慢轉北移動，強度持續減弱，7級暴風半徑維持180公里，預估週末會在臺灣本島上方減弱成熱帶性低氣壓，新北市納入海陸警報範圍的機率不高。

侯友宜在3日晚上6點30分召開第7次工作會報時，首先宣布明（4日）上午5點會開放全新北市的橫移門和越堤道，呼籲所有用路人務必在7點前，將暫停於紅黃線、路邊免非收費停車格及校園的車輛全數駛離，市府團隊仍會持續嚴密監控水情，動態調整交通配套措施。

侯友宜提醒，北海岸沿海低窪地區，還有東北角和山區的各區公所，今晚還是會有大雨，尤其各區坡地含水量都已經達到飽和，應該還是要嚴密監控，把傷害降到最低；另外要求所有市府團隊落實災後復原及環境清潔工作，避免因積水情形導致登革熱疫情爆發。

截至3日晚上6點為止，新北市總計受理案件169件，其中11件持續處理中，其餘均已處理完畢，路樹傾倒（65件）還是本次比例最高的災類，而行政區則以淡水區（33件）最多，瑞芳區、板橋區和新店區（各約20件）次之。

侯友宜特別提醒所有市民朋友，入夜後可能還會持續降雨，請居住在沿海低窪地區的民眾慎防積淹水，山區的民眾則要小心邊坡土石坍方的危害，市府團隊已經動員最大人力投入災後復原工作，會儘速恢復市容，同時確保民眾安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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