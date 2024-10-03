　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

▲連續2天未收運垃圾 新北環保局：10／4日恢復正常收運。（圖／新北市環保局提供）

▲連續2天未收運垃圾，新北市10月4日恢復正常收運。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

受山陀兒颱風影響，新北市連續兩天停班停課，雖然垃圾收運暫停，但仍有13處指定場區開放讓民眾交付垃圾。為便利民眾在颱風後整理家園，明（4日）將恢復正常垃圾收運，各區收運時間將視當地需求提前進行，請民眾注意里長廣播或垃圾車鈴聲。此外，民眾可透過「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢垃圾車的即時位置，只需輸入地址即可獲得資訊。

新北市環保局表示，為因應強颱災害的善後處理，環保局已整備清潔隊伍，包括5,000餘名隊員及2,501輛車輛機具，並與災後復原合作廠商簽訂合約。3日下午依據各地風雨情況，在確保出勤人員安全的前提下，已提前進行街道清掃及髒亂點清除作業，共動員2,231人及279輛車輛，優先恢復主要及次要道路的整潔，為市民提供乾淨的生活環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於垃圾收運的即時訊息，市府將透過災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。環保局提醒，颱風雨後容易造成積水，為防範登革熱疫情，請市民在颱風過後加強檢查和清除居家周圍的積水容器，並落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，以杜絕病媒蚊的孳生，保障自身及家人的健康。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

►貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

ET快訊
山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期
P圖被抓包！基隆前議長「雲端勘災」糗爆秒刪文
快訊／文化大學宣布明天改遠距上課
LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署最新
快訊／高雄連放4天假　陳其邁曝原因
快訊／新北也爆割頸！女獨自返家遭怪男猛刺濺血
20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假
快訊／高雄宣布停班課！
不斷更新／澎湖明天正常上班課！只剩高雄未宣布
不斷更新／屏東明日停班課！放假懶人包一次看
不斷更新／雲林、連江正常上班課！19縣市宣布了
不斷更新／台南宣布了！全台放假懶人包看這裡
快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕：明天正常上班上課
快訊／新竹正常上班上課！13縣市宣布了
快訊／早點睡！　北北基桃4日正常上班、上課
不斷更新／南投明日正常上班課！4縣市宣布了
快訊／宜蘭、彰化宣布了！全台放假懶人包看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署晚間最新說明

全台宣布！20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假

快訊／災情慘重連放4天颱風假　高雄市宣布：明天仍停班停課

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄　最快明天清晨才會緩和

快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕宣布：明天正常上班上課

山陀兒肆虐高雄驚見「陸上海葵」！　鐵皮屋炸開花怵目驚心

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署晚間最新說明

全台宣布！20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假

快訊／災情慘重連放4天颱風假　高雄市宣布：明天仍停班停課

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄　最快明天清晨才會緩和

快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕宣布：明天正常上班上課

山陀兒肆虐高雄驚見「陸上海葵」！　鐵皮屋炸開花怵目驚心

山陀兒肆虐高雄「14萬戶停電、20戶停水」！台電搶修拚今晚復電5成

PGO摩特動力「新世代Y-1一體式車架」專利公開！剛性＆穩定性提升

山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

「善良、平等是故事的核心」　《荒野機器人》導演受宮﨑駿啟發

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

山陀兒豪雨導致溪水暴漲　卑南鄉賓朗村多處河川便道預警封閉

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

20縣市明正常上班課！高屏+3地區再放颱風假

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合標準

更新／明天放不放？　北北基桃中南高「晚上8點宣布」

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

山陀兒轉輕颱明正常上班課　蔣萬安提醒外出注意安全

山陀兒轉輕颱明正常上班課　蔣萬安提醒外出注意安全

中颱山陀兒今（3日）中午登陸高雄後，強度逐漸減弱成輕颱，北北基桃在連放2天颱風假後，今依據中央氣象署提供之最新資訊，宣布明（4日）正常上班上課。對此，台北市長蔣萬安也在臉書表示，市府團隊會在最短時間內恢復市容，也提醒市民朋友，明天外出記得攜帶雨具，注意自身安全。

LIVE／山陀兒減弱變輕颱　氣象署晚間最新說明

LIVE／山陀兒減弱變輕颱　氣象署晚間最新說明

P圖被抓包！基隆前議長宋瑋莉「雲端勘災」秒刪文

P圖被抓包！基隆前議長宋瑋莉「雲端勘災」秒刪文

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄

侯友宜緊盯救災搶修工作　指示團隊儘速恢復家園

侯友宜緊盯救災搶修工作　指示團隊儘速恢復家園

關鍵字：

新北颱風山陀兒垃圾車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

20縣市明正常上班課！高屏+3地區再放颱風假

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合標準

更新／明天放不放？　北北基桃中南高「晚上8點宣布」

快訊／北北基桃明正常上班上課　僅瑞芳停班停課

更多

最夯影音

更多

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面