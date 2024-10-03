連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

▲連續2天未收運垃圾，新北市10月4日恢復正常收運。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

受山陀兒颱風影響，新北市連續兩天停班停課，雖然垃圾收運暫停，但仍有13處指定場區開放讓民眾交付垃圾。為便利民眾在颱風後整理家園，明（4日）將恢復正常垃圾收運，各區收運時間將視當地需求提前進行，請民眾注意里長廣播或垃圾車鈴聲。此外，民眾可透過「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢垃圾車的即時位置，只需輸入地址即可獲得資訊。

新北市環保局表示，為因應強颱災害的善後處理，環保局已整備清潔隊伍，包括5,000餘名隊員及2,501輛車輛機具，並與災後復原合作廠商簽訂合約。3日下午依據各地風雨情況，在確保出勤人員安全的前提下，已提前進行街道清掃及髒亂點清除作業，共動員2,231人及279輛車輛，優先恢復主要及次要道路的整潔，為市民提供乾淨的生活環境。

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關於垃圾收運的即時訊息，市府將透過災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。環保局提醒，颱風雨後容易造成積水，為防範登革熱疫情，請市民在颱風過後加強檢查和清除居家周圍的積水容器，並落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，以杜絕病媒蚊的孳生，保障自身及家人的健康。