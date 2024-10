以軍「夜襲黎巴嫩」影片首曝光　第98精銳師地面突襲真主黨

▲以色列國防軍公布夜襲黎巴嫩的影片。(圖/翻攝自X@idfonline)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列對黎巴嫩發動地面行動,除了派遣第98精銳師,還加派第36師步兵裝甲部隊,縱深攻入黎巴嫩。如今以軍首度公開部隊夜襲進攻的畫面,可見士兵集結蓄勢待發,要對真主黨哨所展開攻勢。

太陽報、天空新聞等報導,以軍9月30日派遣坦克、士兵經北部邊境攻入黎巴嫩,依據來自第98精銳師的畫面,以色列部隊成員趁夜深時分整裝集合搭上軍車移動。第98精銳師先前從在加薩地帶參與以軍地面行動,成員據信有2.5萬人,包括精銳傘兵、突擊隊、工程師,並由特種部隊小組引導確認目標。

以色列消息人士宣稱,這波行動重點在於清除真主黨據點,阻止其發動火箭彈攻擊。以軍把針對真主黨的攻勢稱為「北箭行動」(Operation Northern Arrows)。

IDF: Eliminating Terrorists at Close Range and Destroying Hezbollah Attack Infrastructure.



The 98th Division continues their targeted operations in several areas of southern Lebanon.



Forces from the Commando Brigade, including soldiers from the Egoz Unit, located and destroyed… pic.twitter.com/vkIcLP3STw