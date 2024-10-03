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中東局勢升級！以駐瑞典、丹麥使館「連續爆炸傳槍響」　3男落網

▲▼以色列駐哥本哈根和斯德哥爾摩使館接連傳出襲擊案，當地警方現正對這2起案件展開調查。（圖／路透）

▲以色列駐斯德哥爾摩使館在10月1日深夜至2日凌晨傳出襲擊案，當地警方緊急展開調查。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著中東緊張局勢升高，歐洲多國的以色列使館也接連發生襲擊事件。10月1日，以色列駐哥本哈根大使館附近發生了手榴彈爆炸襲擊，瑞典斯德哥爾摩的以色列使館則發生了槍擊事件。儘管這2起事件都未造成人員傷亡，但2國警方都已展開緊急調查，並正確認襲擊案與最近中東局勢之間的潛在聯繫。

綜合外媒報導，當地10月1日晚間6時，瑞典位於首都斯德哥爾摩的以色列使館發生了一起槍擊事件。當地警方在接到通報後迅速趕赴現場，發現使館建築被子彈擊中，並緊急對這場「嚴重的武器犯罪案」展開調查。

斯德哥爾摩警方證實，當局找到了部分物證，顯示使館確實發生了槍擊事件，但警方暫時未對外公開此案的具體細節，也尚未逮捕任何涉案嫌犯，僅表示此案的調查仍在進行中。

▲▼以色列駐哥本哈根和斯德哥爾摩使館接連傳出襲擊案，當地警方現正對這2起案件展開調查。（圖／路透）

▲以色列駐哥本哈根使館附近發生爆炸後，當地警方已將現場封鎖進行調查。（圖／路透）

當天深夜，以色列駐丹麥哥本哈根使館附近的Hellerup區也發生了2起爆炸案。丹麥警方初步調查顯示，爆炸可能是由手榴彈所引起，並對使館100公尺外的一座建築造成損毀，所幸並未造成人員傷亡。

事後，警方在哥本哈根中央車站開往丹麥小鎮Padborg的火車逮捕其中2名嫌犯，而第3名嫌犯則在爆炸現場附近落網。警方表示，這3名被捕的瑞典男子年齡介於15至20歲之間，儘管警方暫時還未確定他們的襲擊動機，但當局不排除他們與其他勢力有聯繫的可能性。

▼其中一名瑞典嫌犯在哥本哈根落網的畫面。

目前，丹麥與瑞典警方都在確認這2起事件之間是否存在聯繫。當局擔心，這2起襲擊案可能與黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）之死，以及以色列最近與阿拉伯國家發生的衝突有關，因此2國警方都在調查襲擊案是否與中東局勢有關，並正查明是否有伊朗支持的勢力參與了這些針對以色列大使館的襲擊。

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