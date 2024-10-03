搭車遇7死恐攻！以色列新手媽「肉身擋子彈」　捨命保住9月大幼子

▲ 塞格夫-維格德帶兒子搭輕軌時發生恐攻，犧牲性命保住兒子。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列特拉維夫1日晚間發生恐怖攻擊，兇嫌持刀槍在輕軌車廂、月台及街道上襲擊民眾，造成至少7人死亡。其中一名33歲女乘客帶著出生僅9個月的孩子搭車，不幸遇上恐攻，情急之下用肉身擋下子彈，保住兒子性命，偉大的母愛令人動容。

綜合《衛報》及《紐約郵報》等外媒，2名巴勒斯坦恐怖分子1日晚間在以色列中部城市雅法（Jaffa）的輕軌上開槍時，33歲女子塞格夫-維格德（Inbar Segev-Vigder）正抱著9月大的兒子阿里（Ari）坐在車廂內，她在襲擊中不幸喪生，兒子在母親的保護下則安然無恙。

以色列官方X帳號發文證實，新手媽媽塞格夫-維格德是特拉維夫恐攻受害者之一，在保護兒子時被殺，「她救了他的命，除了心碎無所言喻。」友人德羅爾（Itai Dror）也在2日的葬禮後透露，「她真的是用自己的肉身保護他」。

據《以色列時報》，塞格夫-維格德生前是一名私人健身、皮拉提斯教練，丈夫雅里（Yaari）和兒子得以倖存。其他罹難者包括去年剛結婚的30歲專業舞者戈德曼（Shahar Goldman）、24歲的布朗斯坦（Revital Bronstein）、40歲的索科連科（Nadia Sokolenko）和42歲的諾扎澤（Ilia Nozadze），第7名死者未公布，另有至少16人受傷。

雅法居民凱伊（Debbie Kay）回憶，當晚她擔心伊朗會向以色列發射飛彈，為了該不該讓兒子出門找朋友發生爭執，這時卻突然接到電話，要他們待在家中，因為「離家只有5分鐘路程的地方發生可怕的事」，對她來說恐攻「比伊朗人可怕得多」，「這是你最可怕的噩夢，因為無法掌控」。

這起恐攻發生於猶太新年（Rosh Hashanah）前一天，隔天早上凱伊不得不外出採買，「社區就像鬼城」，比起新年更像是猶太人禁食祈求寬恕的贖罪日，「街上一個人也沒有」，而她對新的一年「有很多恐懼，還有許多未知」。

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