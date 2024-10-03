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中東緊張情勢升溫！日韓派軍機「隨時撤僑」　美英派部隊前往賽國

▲▼日本航空自衛隊C-2運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空自衛隊C-2運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中東緊張情勢升溫，繼以色列連日來空襲黎巴嫩首都貝魯特、擊殺恐怖組織真主黨領導人納斯拉勒後，伊朗於當地時間1日向以色列發射180枚彈道飛彈。對此，日本航空自衛隊決定派出運輸機前往約旦、希臘待命，準備撤離滯留在黎巴嫩的日本僑民。

根據《日本放送協會》，為了應對隨時進一步惡化的中東緊張情勢，日本政府決定向約旦、希臘等中東周邊國家派出C-2運輸機前往待命，準備隨時從黎巴嫩撤離滯留當地的50名日本僑民，2架C-2運輸機今（3）日上午8時（台灣時間上午7時）從鳥取縣航空自衛隊美保基地起飛。

日本航空自衛隊最快將於日本時間4日飛抵約旦，並在當地等候指令。

根據《韓民族新聞》，面對中東緊張情勢升溫，南韓總統尹錫悅昨（2）日在總統辦公室召開「中東事態緊急經濟安保會議」，指示軍方派遣軍用運輸機前往當地，隨時準備進行撤僑動作，同時要求各部會官員針對經濟與物流影響進行分析，隨時檢視國際油價波動、對能源供應鏈的影響。

另外，《路透社》也指出，除了日本、南韓、荷蘭、西班牙將於近日陸續派出軍機前往中東撤僑，中國、德國、義大利也已經從黎巴嫩撤離外交人員與眷屬和當地僑民，至於美國、加拿大、澳洲、法國、波蘭、希臘、土耳其和葡萄牙等也已擬定緊急撤僑計畫。

賽普勒斯為位於地中海東部的一個島國，地理位置上靠近黎巴嫩與以色列，因此成為各國透過海空等方式撤僑的重要樞紐。為此，美國、英國先行派出部隊前往賽普勒斯，準備執行撤僑任務；而英國更是於當地時間2日宣布，撤僑專機3日從黎巴嫩起飛的消息，預計隔天會有另一架專機起飛。

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