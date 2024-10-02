山陀兒颱風牛步！　張麗善巡視葉菜類搶收情形

▲雲林縣長張麗善巡視蔬菜主產區防颱準備情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

山陀兒颱風牛步，雲林縣長張麗善今（2）日率縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育前往巡視蔬菜主產區防颱準備情形，關心蔬菜收成情形，張麗善也再次提醒農民在颱風期間務必注意安全，並指示相關部門視颱風動向加強戒備，預先防範可能災害發生。

九月下旬連續受豪雨影響，蔬菜平均價格落在每公斤50至60元之間，因山陀兒侵台菜農怕蔬菜受強風豪雨損害導致心血泡湯，大部分均全家出動搶收，以致昨天台北一市場到貨量1100公噸，但是價格也持續高檔，平均價格來到65元/公斤，西螺果菜市場到貨量也達到800公噸平均價格也近每公斤55元。

張麗善表示，，目前為止雲林縣尚無重大災情傳出，雲林縣為主要葉菜類產區，農民擔心颱風急速雨量及強勁風勢，影響作物收成，趕緊於颱風來襲前進行搶收，雖然目前菜價皆有所提升，希望消費者能體恤看天吃飯農民朋友的辛苦。

農業處長魏勝德再次呼籲農友，颱風期間民眾必須注意安全，對於無法收成而颱風影響導致受損之農作物，請農友們立即向公所通報，並請農民朋友可以利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災現場遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證以作為認定依據。縣政府也會於第一時間派員勘查並建議中央公告救助 。