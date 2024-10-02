山陀兒來襲！雲林縣劃定33處「危險警戒區」籲遠離

▲雲林縣政府公告33危險警戒區，非持有通行證者，不得進入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

山陀兒颱風來勢洶洶，雲林縣政府因應防災，公告劃定古坑、林內、台西、麥寮、四湖、口湖、水林等33處「海岸線、漁港泊地及土石流地區等警戒區域範圍」為危險警戒區，非持有通行證者，不得進入。

雲林縣政府表示，根據最新氣象資訊預測，山陀兒暴風圈預估明天清晨5點開始影響雲林縣，下午全縣將逐漸籠罩在暴風圈之中，預估沿海地區將出現11-12級陣風，平地地區也有9-11級陣風，民眾務必加強防範，避免前往海邊活動。

雲林縣山區危險警戒區：古坑鄉華山村科角溪、華山溪，古坑鄉桂林村大湖口溪支流、古坑鄉樟湖村石橋野溪，古坑鄉草嶺村水簾洞野溪、竹篙水溪、鹿窟仔水溪、東璧山莊野溪、內湖坑溪、原梅西度假村野溪、清水溪支流，林內鄉林北村新光路新光路1號、20號、22號、22-2號、23號、23-2號、25號區域。

雲林縣海區危險警戒區：四湖鄉海域及箔子寮漁港、溪仔崙泊地、三條崙漁港、林厝寮泊地，台西鄉海域及台西漁港、五條港漁港、蚊港泊地，口湖鄉海域及金湖漁港、土銀泊地、成龍泊地、下湖口泊地、台子村漁港，麥寮鄉海域及許厝寮泊地，水林鄉北港溪。