山陀兒登陸後「估影響到周五下半天」　網驚見日曆：很會挑日子

▲山陀兒預計明天早上5點登陸。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）



網搜小組／劉維榛報導

山陀兒終於動了，預估明（3日）早上5點由西南部登陸。氣象粉專《觀氣象看天氣》再三強調，「登陸前後為全台風雨最顯著的時候」，特別是南高屏沿海，北部風雨也會顯著提升。文章曝光後，網友直呼「今年颱風很會挑時間，凱米挑年度大潮，山陀兒挑初一」、「而且剛好農曆初一，正是大潮之時」。

天氣粉專《觀氣象看天氣》指出，山陀兒登陸後路徑已不是重點，預估明早5點左右由西南部登陸，縱使颱風預估會稍微減弱，但它仍以中度颱風的強度登陸，如果減弱更快不排除輕颱上限，「登陸點附近務必要留意罕見的暴風及暴潮！」

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粉專再度重點提醒，山陀兒「登陸前後為全台風雨最顯著的時候」，特別是南高屏沿海，北部風雨也會在此時顯著提升，花東山區降雨仍會持續，台東山區這幾日累積雨量已超過1000mm，很有可能會致災及溪水暴漲。

粉專還說，山陀兒登陸後模式傾向預估由西南部平原北上，能順利越過中央山脈機率很低，「估計影響會一直到周五下半天，隨後很有機會直接減弱為熱帶性低氣壓，不過殘存水氣預估會延續到周六。」

最後，粉專強調，雖然北部地區今天白天仍出現陽光、伴隨陣風，但仍不要輕忽此颱風威力，而南部地區今天風雨雖還不顯著，預計明天登陸前後會變得十分有感，務必嚴加戒備。

底下網友熱議，「現在苗栗苑裡有起風了，代表颱風有在移動中」、「今年颱風很會挑時間，凱米挑年度大潮，山陀兒挑初一」、「而且剛好農曆初一，正是大潮之時」、「颱風假再放一天」、「嘉南高屏放四天的fu」、「太麻里溪知本溪水都暴漲」。