花蓮縣撤離人數下修？　內政部：皆為縣府提供、從未自行調整數字

▲山陀兒襲台，花蓮台9線匯德隧道土石崩落，一度傳出8車受困。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者陳家祥／台北報導

中颱山陀兒牛步北上導致侵台時間拉長，今（2日）全台少見同步放颱風假。總統賴清德昨因花蓮縣府、中央的撤離人數資料有落差，數度與縣長徐榛蔚確認，引來外界關注，有媒體報導指內政部在今早「疏散撤離變動情形」報告中，將預計撤離保全數從8千多人下修至5千多人。對此，內政部澄清，花蓮縣疏散撤離人數，均是由花蓮縣政府提供，內政部從未自行下修調整。

內政部表示，有關總統昨日提到花蓮縣預計疏散撤離人數8259人，均為花蓮縣府在9月25日提報，包括土石流、大規模崩塌、水災、易成孤島地區等4類災害之保全戶人數總計。內政部上午報告花蓮縣預計撤離人數5082人及實際撤離人數3064人，也均依據花蓮縣府重新檢視後，於EMIC（災害防救資訊系統）所提報數據，並沒有所謂內政部自行下修的狀況。

內政部強調，為落實預防性疏散撤離工作，將持續關注各縣市疏散撤離情形，如有撤離及救災協助需求，各縣市政府可請國防部及消防署積極協助。

內政部呼籲各地方政府應依據氣象署及國家災害科技中心的情資及提醒，落實各種類災害保全戶的疏散撤離，以確保民眾生命財產安全。

