雲林爆客運駕駛「毆打學生」！目擊者曝動手原因　虎尾高中回應了

▲雲林傳出客運駕駛毆打學生，虎尾高中發聲明譴責。（圖／翻攝自Threads）

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

客運又爆發爭議事件，臉書、Threads上1日瘋傳一支影片，內容是台西客運一輛專門接送虎尾高中學生的公車上，駕駛與學生疑似因查票、檢舉等問題爆發激烈肢體衝突。對此，虎尾高中1日晚間發布聲明，譴責駕駛的暴力及其他不當行為，將要求相關單位採取適當措施，避免類似的事件再次發生。

事件發生在1日下午5點多，台西客運一輛專門安排接送虎尾高中學生的客運在接送學生時，男駕駛竟在車內與一名男學生爆發肢體衝突。曝光的影片可以看見，駕駛與學生在座位上扭打成一團，另一支影片則顯示，雙方發生口角衝突後，駕駛突然往學生的臉部輕拍幾下，被學生回擊後氣得飛撲上去。

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影片一出立刻引發網友熱議，有目擊者在留言處指控，這位駕駛前幾天因為提前發車、在接送學生的過程中下車買檳榔，遭到學生檢舉，氣得在車上罵學生洩憤，一上車就質問大家「昨天沒坐到車子的是誰」，但沒有人敢舉手，接著駕駛就朝全車學生狂罵髒話，不久後就發生影片中的肢體衝突。

▲駕駛動手拍了拍學生的臉，被學生拍掉。（圖／虎尾高中提供）

針對事件，虎尾高中表示，遺憾1日發生一起令人震驚的事件，一位本校學生在乘坐公車時，遭到司機的不當對待，「我們對此深感關切，並立即採取行動，確保學生的安全與權益受到保護，客運公司亦迅速更換司機，並確保該名學生平安返家」。

虎尾高中說，事件發生後的第一時間已立刻通知家長，並協助提供所需資料，由家長向相關單位報案處理。學校對於受害學生及家屬致上最深切的關懷，針對在場學生後續都會進行個人及團體輔導，亦會提供全面的支持與協助，確保學生身心健康得到應有保障。

虎尾高中指出，學校已與客運公司展開密切合作，將深入調查事發過程與原因，對於任何形式的暴力或不當行為，無論是針對學生或其他乘客，均表達強烈的譴責，「這類行為絕不被容忍，我們將積極促使相關單位採取適當的措施，並努力防止類似事件再次發生」。