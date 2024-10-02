山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」：山陀兒稍微動了一下，下午開始加快腳步。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

記者邱晟軒／綜合報導

山陀兒颱風昨一整天幾乎原地打轉，今（2）日晨強度減弱為中颱，登陸時間不斷往後延。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更新最新資訊，過去3小時山陀兒有稍微動了一下，下午開始加快腳步，風雨將會更加有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文表示，山陀兒颱風的核心邊緣已經接觸到南部的高雄和屏東沿海地區，風雨持續增強。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，過去3小時，山陀兒稍微動了一下，預計下午開始風速將加快，風雨也會更加顯著。特別提醒沿海地區居民，颱風登陸前務必小心風暴潮帶來的海水倒灌等危害。

▲山陀兒颱風持續發布海上、陸上颱風警報 。（圖／氣象署提供）

氣象署臉書粉專「報天氣」表示，山陀兒颱風移動慢，影響時程長，以目前最新資料預估，核心強風將在今晚到明天上半天影響西南部地區，尤其登陸區附近須嚴防破壞性強風。

「報天氣」進一步提醒，雖然颱風因為滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，但登陸時風力仍有一定的威力！提醒嘉南高屏的朋友嚴加戒備，請盡速固定好室外懸掛物及有傾倒墜落風險的物品（如：盆栽、招牌、看板、鷹架、圍籬、鐵皮、水塔等）。此外，要特別提醒西南部沿海地區，隨颱風中心漸接近，須慎防颱風暴潮及海水倒灌的情形，提醒沿海地區的朋友備妥擋水設備以防萬一。

根據中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風目前中心在高雄西南方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對苗栗以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。