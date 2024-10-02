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山陀兒「驚變愛心大眼」　大票人朝聖：果然愛台灣

▲山陀兒慢慢走「驚變愛心大眼」　大票人朝聖：果然愛台灣。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

▲颱風中心成心形狀。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱「山陀兒」行進速度緩慢，目前雖尚未登陸，不過颱風核心邊緣已接觸南高屏沿海，預計午後風雨將逐漸增強。臉書粉專「台南式 Tainan Style」看了氣象署的單雷達合成回波圖後，發現颱風眼竟變成愛心狀，忍不住打趣道「裝可愛是什麼意思？」

「台南式 Tainan Style」稍早發文，分享今（2）日下午1時49分的單雷達合成回波圖，笑說「陀兒啊！你慢慢走就算了，颱風中心還變成愛心形狀，裝可愛是什麼意思？」

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對此，大票網友湧入朝聖，直呼「似乎是個好咖，貌似不好惹，其實慢吞吞」、「颱風：啊我就怕被罵呀」、「因為我吃可愛長大的呀」、「山陀兒：我都比愛心了，怎麼沒紅毯呢？」「果然愛台灣啦」、「可能路過墾丁比個愛心說我走囉」、「它知道大家都很生氣，趕快裝一下可愛」、「知道會被罵慘，所以趕緊獻殷勤」。

另外，氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒中午12時的中心，位在高雄的西南方約130公里之處，以每小時8公里速度向北北東進行，陸上警戒範圍擴大到苗栗、台中、高雄等13縣市，台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽等作業船隻應嚴加戒備。

▲▼山陀兒颱風位置偏西，原本預期的共伴效應將不會發生。（圖／鄭明典臉書）

▲山陀兒颱風位置偏西，原本預期的共伴效應將不會發生。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

值得一提的是，前氣象局長鄭明典指出，颱風位置偏西，共伴雲系無法往地形舉升處接近，共伴效應不會發生；但東北風直吹台灣北端，加上鋒面雨型，還是會降雨。
 

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