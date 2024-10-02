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颱風山陀兒直撲南台灣　黃偉哲指示全面戒備及應變

▲隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府全力投入防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府全力投入防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府1日早上8時許，將災害應變中心提升為一級開設，市長黃偉哲2日上午主持第三次工作會報，並與卓院長進行視訊連線，報告台南防汛整備情況。

會中黃偉哲市長除指示各防災編組單位嚴陣以待，盤點並落實各項防颱準備工作外，亦要求水利局全力戒備並動員人力物力投入防汛整備及應變作業，以防範此次颱風可能帶來的劇烈降雨，避免再發生嚴重積水情事。

▲隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府全力投入防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

依據中央氣象署預報資料顯示，山陀兒颱風影響南部時間以2日至3日最劇烈，為因應本次颱風帶來強降雨，水利局已就轄內165條區域排水路及在建工程進行巡查。其中，凱米颱風造成八掌溪左岸損壞部分，已由經濟部水利署第五河川分署搶修完成，另沿岸水門經巡查功能正常，市府也於八掌溪周邊預佈移動式抽水機共30台總抽水量9.8cms，再加上後鎮、菁寮2座大型抽水站總抽水量17cms，經測試均可正常抽排。

後壁區下茄苳排水、後鎮排水、菁寮排水南岸及鹽水區岸內排水番仔寮等受損堤岸搶險工程之防汛缺口已防堵完成；歸仁區港尾溝溪分洪道河道發現竹叢阻礙排水，已進行清除。至於，轄內64座抽水站已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其妥善率達100%，另為避免因電力因素造成抽水站無法運作，已全面備妥發電機設備因應，針對易積淹水區域除已預佈494台大型移動式抽水機外，並先向第四河川分署請求支援3台移動式抽水機預佈於鹽水地區。

▲隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府全力投入防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局說明，截至2日12時止，計有華宗、本淵寮B等37座抽水站啟動抽水，總抽水量約120萬噸。另為降低積淹水風險，除啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池預洩降增加滯洪量，也提前將北安商60滯洪池、鹽洲抽水站及停20抽水站前池啟用投入滯洪抽排。永康中正南路箱涵先行打通提升4.36cms排洪量；新化C幹線尚未完工也提前開孔分流，可減緩新化區信義路積淹水。此外，為避免颱風拉高沿海潮位造成海水倒灌，已於安平區運河旁低窪處裝設舌閥32處並封堵側溝連通管，輔已預佈10部移動式抽水機協助抽排內水；另北門、將軍沿海地區水閘門及抽水機組皆已完成整備待命，並指示操作人員務必保持警戒。

另外，水利局及各區公所已備妥約23萬砂包及防汛塊約1000塊，並將約3600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用，並通知45處水患及16處土石流自主防災社區啟動防汛應變，全力投入防颱。市府除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查。

▲隨著颱風山陀兒逐漸逼近其威脅不容小覷，台南市政府全力投入防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。

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