PTT無預警大當機！　鄉民哀號：伺服器也放颱風假

▲PTT又當掉啦。（圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

熱門網路平台PTT（批踢踢實業坊）近來發生多次連線異常災情，今（2）日中午左右再度無預警當機，讓大票鄉民哀號，「怎麼又掛掉了？」「伺服器也放颱風假啦」。

PTT站方9月23日才進行設備異動與維修，怎料27、30日都接連出現當機的窘況，今日中午網頁、APP再度傳出災情。《ETtoday新聞雲》記者實際點開APP介面，目前會跳出「PTT網頁伺服器暫時掛掉中，請稍後再重試一遍」的視窗。