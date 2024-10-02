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山陀兒開始小跑步！最快今深夜登陸　南部防致災性強風

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲山陀兒颱風預估今天深夜到明晨，在嘉義到高雄一帶登陸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒持續逼近台灣，中央氣象署預估，未來24小時以每小時9公里「小跑步」速度北上，最快今天深夜到明天清晨登陸，登陸地點在嘉義到高雄一帶，目前各地風雨逐漸明顯，南部嚴防致災性強風，北部受東北季風影響，雨勢漸增且降溫轉涼。

氣象署最新觀測資料，山陀兒今下午2日的中心位在高雄西南方約120公里之處，以每小時9公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒45公尺、相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺、相當於16級風。

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▲▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華指出，西南部、南部海面已觀測8到10公尺長浪，中部、花東地區沿海也有5到6公尺，海面風力也增強，平均風11至12級、13至14級，今深夜到明天上午颱風登陸帶來更強的強陣風，各沿海風力往內陸擴展。

陸上陸續有強風出現，伍婉華說，西部、西北部、南部地區觀測9到10級強陣風，風力增強中，今晚北部風力也會增強，預估明天清晨嘉義、台南、高雄可能出現13、14級陣風，容易造成危險。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來風力趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，目前颱風結構依舊完整，其環流移動到上空帶來短延時降雨，台東今天已出現80到100毫米的時雨量，花東、南部降雨持續且有瞬間強降雨，中部以北有雲系過山，造成零星降雨。

伍婉華提到，明天颱風上岸登陸，逐漸減為熱帶低氣壓，但結構完整影響台灣天氣，今天深夜到明天花東降雨持續，南部降雨增強且往北擴展。北部因東北季風造成降雨，北部、東半部及中部山區有局部大雨或豪雨，視颱風強度隨時調整。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲隨著颱風靠近，各地雨勢逐漸明顯。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，颱風逐漸往台灣靠近，但移動速度慢影響時間長，今深夜到明天清晨中心在西南部登陸，可能有明顯強降雨，西南部留意致災性的強陣風，氣象署在前1到2小時發布強風告警，提醒民眾做好防颱準備。

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快訊／山陀兒開始小跑步！　最快今深夜登陸
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山陀兒估明晨登陸「風雨最有感」　北部不要輕忽

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