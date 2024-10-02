山陀兒雨勢不斷　台東警頂風雨廣播預警性撤離

▲土石流紅黃色警戒區內住戶「預警性撤離」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

山陀兒颱風於2日雖仍在屏東外海盤旋，但已為台東縣內帶來不小雨勢，依據中央氣象局預估山區總雨量將達900ｍｍ超大雨，有鑑於此，關山、池上、海端及延平等四鄉鎮公所人員，在警、消及軍方的協助下，相繼將土石流紅黃色警戒區內住戶「預警性撤離」，移往收容處所安置，或前往親友安全處所暫住，以防意外事故發生。



因受「山陀兒颱風」挾帶的外圍環流影響，連續數天大小雨勢不斷，導致台東縣縱谷地區臺9線、台20甲及197縣道等重要聯外道路，均發生多處行道樹傾倒阻路的道路災害狀況，在關山警察分局各分駐所不畏風雨落實執行巡邏勤務時發現，並通報路權單位即時移除，皆未造成民眾損傷。另南區養護工程分局為避免民眾前往台20線山區，於1日17時起，「預警性封閉」初來至向陽路段，鹿野鄉公所亦考量卑南溪水位上漲，於20時50分「預警性封閉」寶華大橋，以維護民眾行的安全。俟颱風過境後，將由路權單位審慎評估道路狀況，再另行公告開放通行時間。

除此之外，於9月30日迄今，總計縱谷地區包括關山、池上、海端及延平等四鄉鎮，在警、消及軍方等單位協助下，先後將土石流紅黃色警戒區內住居民「預警性撤離」，撤離時間及人數分別如下：

1、錦安派出所所長吳聲亮及警員洪偉盛於9月30日10時至12時，協助池上鄉公所於錦園及富興等兩村，共「預警性撤離」17名居民，其中安置9名，依親8名。

2、海端聯合所所長張能為率同3名員警，於10月1日16時至20時，協助海端鄉公所於新武、龍泉、廣原部落，共「預警性撤離」31名居民，其中安置22名，依親9名。

3、關山聯合所副所長徐金祥率同2名員警，於10月1日19時至20時，協助關山鎮公所於月眉里，共「預警性撤離」16名居民，其中安置14名，依親2名。

4、延平分駐所所長劉牧率同1名員警，於10月1日18時至21時，協助延平鄉公所於上里、清水及紅葉等部落，共「預警性撤離」6名居民，其中安置3名，依親3名。

5、武陵派出所所長邱宏仁率同1名員警，於10月1日20時至21時，運用巡邏車以國語及布農族語廣播，協助延平鄉公所於永康村3-5鄰，共「預警性撤離」70名居民，其中安置8名，依親62名。

關山警察分局表示，於上述收容及安置處所，均設有臨時巡邏表，派員定時簽巡以維護民眾之安全，並提供民眾轄區個分駐(派出)所緊急聯絡電話。另再次呼籲，為了大家的生命安全，凡是居住在危險區域的居民，尤其是患有重大或需洗腎等慢性疾病之民眾，請務必配合執行預警性撤離，避免發生道路災害中斷，或是停電停水時，救援工作難度必將隨之提高，若延誤最佳救援時機造成人員傷亡，屆時後悔就來不及了。

▲土石流紅黃色警戒區內住戶「預警性撤離」。（圖／記者楊漢聲翻攝）